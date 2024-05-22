Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России

Евросоюз не собирается переводить России доходы с её заблокированных суверенных активов даже после отмены санкционных ограничений в отношении страны. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву.