Песков отреагировал на решение ЕС по доходам от активов России

Фото: сайт Кремля
Изъятие доходов от активов РФ в Евросоюзе — это экспроприация, которая повлечет последствия, пишет ТАСС.
Так решение Евросоюза прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявил представитель Кремля, решение Брюсселя нарушает правила и нормы международной финансово-экономической системы. Последствия от таких решений очень опасны, подчеркнул Песков, добавив, что администрация российского президента будет внимательно отслеживать, как именно все это будет реализовываться.
Изъятие доходов от суверенных активов ЦБ РФ — нанесут колоссальный ущерб международной финансово-экономической системе, заключил он.
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Как заявил представитель Кремля, решение Брюсселя нарушает правила и нормы международной финансово-экономической системы. Последствия от таких решений очень опасны, подчеркнул Песков, добавив, что администрация российского президента будет внимательно отслеживать, как именно все это будет реализовываться.
Изъятие доходов от суверенных активов ЦБ РФ — нанесут колоссальный ущерб международной финансово-экономической системе, заключил он.
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Алёна Самарева