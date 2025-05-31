Песков отреагировал на скандал с пощечиной Макрону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой в самолете, заявил, что жена не дает пощечину мужу просто так. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, семейные дела четы Макронов не должны обсуждаться в публичном поле. Отвечая на вопрос Зарубина о влиянии Франции, пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что Макрон не стоит на пути мира.
Песков выразил сожаление по поводу того, что французский президент «не понимает реального положения дел».
Напомним, жена президента Франции Брижит ударила Макрона по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать ему руку. Согласно информации СМИ, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не следует.
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