Песков отреагировал на скандал с пощечиной Макрону

31 мая 2025, 16:09

Песков: если жена дает пощечину мужу, это не просто так

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой в самолете, заявил, что жена не дает пощечину мужу просто так. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.