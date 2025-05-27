«Надеюсь, не подрались как Макроны»: Захарова пошутила после спорного заявления Мерца о поставках оружия Украине

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на противоречивые заявления немецких политиков о поставках дальнобойного оружия Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что ФРГ, США, Великобритания и Франция сняли ограничения по дальности для военной помощи Киеву, разрешив удары по территории РФ.
Однако вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) опроверг это высказывание, подчеркнув, что позиция Берлина не менялась.
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Однако вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) опроверг это высказывание, подчеркнув, что позиция Берлина не менялась.
«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала в ответ на такую «неопределенность» немцев Захарова.В своем сообщении в Telegram-канале Захарова «сделала отсылку», на неловкую ситуацию, в которой 26 мая оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит во время визита во Вьетнам — и журналисты даже смогли заснять всю сцену на видео.
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Мария Моисеева