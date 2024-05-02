Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России, заявив, что ксенофобскую политику демонстрирует сам Вашингтон. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что не Россия вводит ограничения против организаций, руководствуясь критериями национальной принадлежности, а также не Москва гоняется за людьми определенной национальности. По словам Пескова, все это делают Штаты.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявление американского президента о ксенофобской политике РФ «отражает реальность с точностью до наоборот».
Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
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Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявление американского президента о ксенофобской политике РФ «отражает реальность с точностью до наоборот».
Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
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Екатерина Коршунова