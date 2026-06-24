Песков оценил усилия Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию

24 июня 2026, 13:37

Песков: Москва признательна за усилия Уиткоффа и Кушнера по украинскому вопросу

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия признательна представителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру за усилия, приложенные в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, которые передает «Интерфакс», в Кремле считают работу американской стороны весьма конструктивной. Он также отметил, что контакты с ней продолжатся.

«Они готовы слушать все стороны и это сейчас дорогого стоит», — добавил Песков.