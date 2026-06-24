Песков оценил усилия Уиткоффа и Кушнера по украинскому урегулированию
Песков: Москва признательна за усилия Уиткоффа и Кушнера по украинскому вопросу
Россия признательна представителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру за усилия, приложенные в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые передает «Интерфакс», в Кремле считают работу американской стороны весьма конструктивной. Он также отметил, что контакты с ней продолжатся.
«Они готовы слушать все стороны и это сейчас дорогого стоит», — добавил Песков.При этом Москва с пониманием относится к тому, что в настоящий момент Вашингтон занят другими делами. Песков выразил надежду, что в какой-то момент Соединенные Штаты «освободятся», и работа по Украине продолжится.