Песков не стал раскрывать реакцию Путина на письмо Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках Петербургского международного экономического форума не стал раскрывать реакцию главы РФ Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
Ранее он сообщил, что российскому лидеру в ночное время доложили об адресованном лично ему письме Зеленского. Российский лидер с ним уже ознакомился. При этом раскрывать реакцию Путина официальный представитель Кремля не стал.
«Нет, нет. Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — приводят «Известия» слова Пескова.
Он добавил, что не хотел бы забегать вперед, поскольку президент России самостоятельно даст свою оценку обращения Зеленского.