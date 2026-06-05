Песков не стал раскрывать реакцию Путина на письмо Зеленского

05 июня 2026, 16:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках Петербургского международного экономического форума не стал раскрывать реакцию главы РФ Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.





Ранее он сообщил, что российскому лидеру в ночное время доложили об адресованном лично ему письме Зеленского. Российский лидер с ним уже ознакомился. При этом раскрывать реакцию Путина официальный представитель Кремля не стал.





«Нет, нет. Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», — приводят «Известия» слова Пескова.