Путин: Песков «подсунул» мне письмо Зеленского, я бегло его посмотрел
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ и сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показал ему открытое письмо Владимира Зеленского, опубликованное накануне. Об этом сообщает Telegram-канал «IZ.RU».
Путин уточнил, что бегло посмотрел документ.
«С утра Песков опять эту бумажку подсунул», — сказал президент РФ.Кроме того, глава государства обратил внимание на содержание письма.
«Автор письма упомянул о моём возрасте. Конечно, о возрасте должны думать все. Но главное-то не возраст. Это важно, но главное — это дееспособность и работоспособность», — отметил он.Президент заявил, что стоит обратить внимание на срок пребывания Зеленского у власти. Он подчеркнул, что это важный вопрос, но на выборы надо идти, не бояться и всегда действовать в рамках основного закона. Путин в ответ на письмо лидера киевского режима обратился к российским военным: «Работайте, братья».