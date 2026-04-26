Песков высказался о своей партийной принадлежности

Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность и сравнил ее с верой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал партийную принадлежность «очень дискретной» темой, сравнив её с верой. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина (ИС «Вести») о том, состоял ли он когда-либо в ЛДПР.
Ранее, 25 апреля, Владимир Путин посетил в московском «Манеже» выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», приуроченную к 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. Политик, возглавлявший ЛДПР более 30 лет и работавший депутатом всех восьми созывов Госдумы, скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
«Партийная принадлежность — это как вера, это очень дискретно», — прокомментировал представитель Кремля.
