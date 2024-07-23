Владимир Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
В ответ артист отреагировал на звание в Telegram-канале.
Накануне Ярослав Дронов организовал концерт-митинг у посольства США в Москве. По его словам, целью мероприятия было привлечение внимания к проблеме блокировки российских авторов на YouTube.
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«Только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», – заявил исполнитель.
Накануне Ярослав Дронов организовал концерт-митинг у посольства США в Москве. По его словам, целью мероприятия было привлечение внимания к проблеме блокировки российских авторов на YouTube.
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Александр Климов