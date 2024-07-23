В Кремле рассказали, почему Shaman стал заслуженным артистом России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного ранее звания заслуженного артиста РФ, попали в унисон с чувствами консолидированного российского общества. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, творчество исполнителя крайне важно. Песков добавил, что глава российского государства Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с хитами певца.
Пресс-секретарь лидера РФ заключил, что песни Shaman многие знают и любят.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman). Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 22 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Пресс-секретарь лидера РФ заключил, что песни Shaman многие знают и любят.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman). Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 22 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Екатерина Коршунова