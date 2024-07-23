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В Кремле рассказали, почему Shaman стал заслуженным артистом России

Песков: песни Shaman попали в унисон с чувствами общества, его творчество важно
23 июля 2024, 13:13
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного ранее звания заслуженного артиста РФ, попали в унисон с чувствами консолидированного российского общества. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, творчество исполнителя крайне важно. Песков добавил, что глава российского государства Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с хитами певца.

Пресс-секретарь лидера РФ заключил, что песни Shaman многие знают и любят.



Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman). Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 22 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС
23 июля 2024, 13:22

Фото: сайт Белого дома

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николая Топорнина президент США Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.
Политолог объяснил решение Байдена тем, что, вероятно, это формальное действие, чтобы побудить ЕС поступить аналогичным образом. В США остаётся менее двух миллиардов долларов российских государственных активов. Большая часть наших активов, около 300 миллиардов, находится в ЕС.

Политолог считает, что какие бы меры ни принимали американцы, они понимают, что в данном случае от них мало что зависит. Это скорее пример для подражания, призыв быть как они.

«Если бы это были серьёзные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее, он бы оставил решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом», — подчеркнул Николай Топорнин в беседе с с Лента.ру.

Байден передал управление замороженными российскими активами за рубежом министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ предусматривает передачу этих средств Киеву. Причины такого решения не были раскрыты.

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Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным

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Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным
23 июля 2024, 12:31

Польский политолог Витольд Сокалу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.
«Даже если есть и другие причины изменения тона Зеленского, наиболее важной из них, на мой взгляд, является повышенная вероятность того, что Трамп станет следующим президентом Соединённых Штатов», — сказал Сокалу в интервью Onet сообщили в URA.Ru.

Он также отметил, что такое изменение в поведении Зеленского говорит о том, что он понимает неизбежность некоторых вещей.

Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко предположил, что в случае своей победы на выборах в США Дональд Трамп будет стремиться добиться отставки Зеленского. По его словам, Трамп также будет настаивать на том, чтобы новый председатель Верховной Рады подписал мирное соглашение в конфликте с Россией.

Шевченко также отметил, что полномочия Зеленского истекли 20 мая.

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#ядерное оружие
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Стало известно, что против Байдена был совершен переворот
Трамп: против отказавшегося от предвыборной гонки Байдена был совершен переворот
23 июля 2024, 11:56

Фото: сайт Кремля

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.
«Своего рода да», — ответил кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Джо Байденом можно говорить о перевороте.

Помимо этого, сенатор Джеем-Ди Вэнс, также утвердительно ответил на этот вопрос.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украина планирует вернуть уклонистов, сбежавший в Молдавию
23 июля 2024, 11:25

Фото: istockphoto / alexis84

Посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко заявил, что Украина ведёт переговоры с Молдавией о возвращении на родину граждан, которые уклоняются от призыва, сообщили в Газета.ру.
В первую очередь речь идёт о тех, кому власти Молдовы отказали в предоставлении убежища на территории страны.

«У нас есть определённый диалог с Молдовой о так называемых уклонистах. Законодательство Европы и Молдовы в сфере приёма беженцев не было адаптировано к ситуации, с которой столкнулась Украина», — подчеркнул посол.

Диалог с Кишинёвом об уклонистах оказался сложным, так как нет возможности точно определить, сколько украинцев нелегально прибыло на территорию Молдовы.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха заявил в эфире телеканала «ТСН», что на Украине мужчины призывного возраста потратили до 2 миллиардов долларов, чтобы избежать отправки на фронт.

Также стало известно, как жители Украины относятся к тем, кто пытается уклониться от службы в армии.

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В ФРГ предполагают, что Байден может применить ядерное оружие против РФ
23 июля 2024, 10:20

Фото: сайт Белого дома

Ким Дотком, бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, высказал предположение в своих соцсетях о том, что президент США Джо Байден может использовать ядерное оружие против России.
Он считает, что у Байдена есть доступ к кодам запуска ядерного оружия до января следующего года.

«Байден испытывает злость и разочарование. Его предала собственная партия, унизили СМИ, отказались спонсоры, а весь мир смеётся над ним. Он стремился стать президентом военного времени, и победа над Россией должна была стать его наследием. Однако он потерпел поражение и может уйти с поста президента с громким скандалом», — поделился Дотком.

Накануне издание New York Post сообщило со ссылкой на неназванных инсайдеров, что Байден испытывает сильное разочарование, паранойю и гнев под давлением других демократов, которые требовали его снять кандидатуру с выборов.

В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила о своём намерении выиграть номинацию демократов.

Президентские выборы в Соединённых Штатах Америки пройдут 5 ноября.

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#ядерное оружие
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Овечкин отреагировал на покушение на Трампа
Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа
23 июля 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом спортсмен высказался на канале Амирана Сардарова на YouTube.
Хоккеист назвал произошедшее тупостью. Он отметил, что не понимает, как можно лишить человека жизни.

«Слава богу, что остался жив», — сказал Овечкин.

Спортсмен добавил, что не любит обсуждать политику в США. Однако подчеркнул, что всего его американские друзья являются республиканцами.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего его оперативно вывели со сцены.

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#овечкин
#покушение
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Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт
Mor Glaz: отказ фрегату РФ «Штандарт» во входе в порт говорит о слабости Франции
23 июля 2024, 09:51

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Отказ пустить российский фрегат «Штандарт» в порт Бреста показал слабость властей Франции. Так на решение Парижа отреагировал глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан в беседе с РИА Новости.
По словам Элькана, на сегодняшний день все решения принимает Европейский союз. Он отметил, что ассоциация осуждает «декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя».

Элькан заключил, что никакая власть не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения.

Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог поучаствовать в фестивале парусных исторических кораблей во Франции.

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Владимир Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России
23 июля 2024, 09:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своим указом внёс изменения в состав Государственного совета. Теперь в него входят временно исполняющие обязанности глав девяти регионов.
«Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в состав Госсовета включены:врио главы Алтая Андрей Турчак, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Курской области Алексей Смирнов, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук», — сообщили в Лента.ру.

Также глава государства поручил создать 21 комиссию Государственного совета по направлениям социально-экономического развития России. Например, комиссию по направлению «Энергетика» возглавил глава Якутии Айсен Николаев, сменив на этом посту Сергея Цивилева, который теперь является министром энергетики России.

Ранее президент своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России — им стал Роман Курынин, который до этого возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.

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#губернатор
#мчс
#президент
#энергетика
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В успехе Трампа на выборах президента США усомнились
Американист Ярыгин: шансы Харрис на победу в президентской гонке не провальные
23 июля 2024, 08:18

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис на победу в выборах президента.
По словам эксперта, шансы Харрис на победу на выборах президента США не провальные, они зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме. В это же время шансы на победу республиканца Дональда Трампа не столь очевидны, подчеркнул Ярыгин.

Американист утверждает, что если Харрис выберет себе в вице-президенты бывшую первую леди Мишель Обаму, либо губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или иную известную личность, в таком случае они смогут составить Трампу конкуренцию.

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#сша
#выборы
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