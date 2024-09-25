Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал прибытие президента Украины Владимира Зеленского на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.
По словам Небензи, Зеленский пытается «с протянутой рукой» убедить Запад повысить ставки в конфликте с Россией.
Он добавил, что такие призывы делают Зеленского прямым участником конфликта с ядерной державой, что, по его мнению, может привести к дальнейшей эскалации ситуации.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
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«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что такие призывы делают Зеленского прямым участником конфликта с ядерной державой, что, по его мнению, может привести к дальнейшей эскалации ситуации.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
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Елена Перлова