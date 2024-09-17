Столтенберг убеждён, что удары ВСУ вглубь России не станут переходом красной линии

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Снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России не станет переходом красной черты, ведущей к эскалации. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газета Times.
В материале говорится, что он отверг предупреждение президента России Владимира Птуина о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет станет пересечением красной линии, после чего Россия окажется в боевых действиях с НАТО.
Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Путин уже много раз говорил о красных линиях, но не шёл на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт.
Глава альянса добавил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые предоставили Киеву возможность на применение поставленных ими дальнобойных ракет. При этом он убеждён, что их использование ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.
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Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Путин уже много раз говорил о красных линиях, но не шёл на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт.
Глава альянса добавил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые предоставили Киеву возможность на применение поставленных ими дальнобойных ракет. При этом он убеждён, что их использование ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.
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Анастасия Чинкова