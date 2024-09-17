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Столтенберг убеждён, что удары ВСУ вглубь России не станут переходом красной линии

Столтенберг: разрешение ВСУ бить вглубь России не станет переходом красной линии
17 сентября 2024, 21:15
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России не станет переходом красной черты, ведущей к эскалации. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газета Times.
В материале говорится, что он отверг предупреждение президента России Владимира Птуина о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет станет пересечением красной линии, после чего Россия окажется в боевых действиях с НАТО.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Путин уже много раз говорил о красных линиях, но не шёл на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт.



Глава альянса добавил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые предоставили Киеву возможность на применение поставленных ими дальнобойных ракет. При этом он убеждён, что их использование ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.

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#вооружение
#ракетный удар
Иран сделал важное заявление об отношениях с Россией
Президент Ирана Пезешкиан: отношения с Россией будут постоянно развиваться
17 сентября 2024, 21:41

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегераны и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. С такими словами он выступил на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По его мнению, таким образом обеим странам удастся уменьшить санкционное давление Запада.
«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе <…> 14-е правительство будет работать над развитием сотрудничества и принимать меры по повышению уровня отношений между двумя странами», — отметил Пезешкиан.
Он также добавил, что надеется на плодотворную работу с Россией и в рамках БРИКС и ШОС.

Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине. Однако вскоре Тегеран опроверг эту информацию, объявив, что не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине.

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Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций
17 сентября 2024, 21:38

Фото: iStock/Denis Kabanov

Власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с послом США в Грузии Робин Данниган.
Он подчеркнул, что введением санкций американские власти приблизились к критической точке. В случае принятия ещё одного аналогичного решения, Грузия будет вынуждена существенно пересмотреть свою позицию по грузино-американским отношениям.

Также Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Штатов ввести новые санкционные ограничения в отношении граждан Грузии. По его словам, данный шаг направлен на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако он полностью контрпродуктивен. В частности, санкции против силовиков не напугают правящую партию и не помогут оппозиции.

Накануне Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремисткой группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.

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#отношения
#политика
#предупреждение
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Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи залётов БПЛА
Лукашенко: Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать залёты БПЛА в СМИ
17 сентября 2024, 21:15

Фото: iStock/Naypong

Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.

Лукашенко объяснил принятие такого решения особенностями управления беспилотниками, новизной этого типа вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также глава государства добавил, что на территорию Белоруссии залетел дрон. Он упал прямо в центре страны, в районе Бобруйска. Это был украинский дрон, однако с российской стороны тоже бывают случайные прилёты.

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#беспилотник
#граница
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Лукашенко раскрыл, с чего может начаться третья мировая война
Лукашенко: нападение на Белоруссию начнёт третью мировую войну
17 сентября 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства.
Он предупредил всех противников и соперников Белоруссии, что в случае нападения на страну вспыхнет третья мировая война.

Глава государства отметил, что ни украинцам, ни россиянам, ни американцам, желающим отсидеться за океаном, не следует совершать нападение на Белоруссию. Страна находится на перекрёстке всех путей, подчеркнул Лукашенко, она является географическим центром Европы, и многие вооружённые конфликты проходили через её земли.

Президент добавил, что сделает всё, чтобы на территории Белоруссии больше не было войны. При этом в арсенале армии имеется все для того, чтобы враги задумались, прежде чем двинуться в направлении страны.

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#александр лукашенко
#война
#опасность
#предупреждение
#нападение
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Союзники Киева нашли оптимальный момент для начала переговоров
Bloomberg: союзники Киева хотят начать переговоры после выборов президента США
17 сентября 2024, 20:51

Фото: iStock/Kagenmi

Союзники Украины считают самым подходящим моментом для достижения договорённостей по украинскому конфликту период между выборами президента США и его инаугурацией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые союзники Киева начали активно обсуждать исход конфликта. Они подходят к этому вопросу намного серьёзнее, чем раньше.

Часть союзников убеждена, что период между американскими президентскими выборами в ноябре и его инаугурацией в январе может стать самым оптимальным для заключения мирного договора между Россией и Украиной при содействии администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом Зеленский в рамках так называемого плана «победы» Украины, который он собирается представить Байдену, будет требовать членства украины в Евросоюзе и НАТО, заключения соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передовых видов вооружения. В Вашингтоне убеждены, что по итогу этот план получится максималистским и абстрактным.

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#украина
#россия
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#политика
#конфликт
#выборы
#сша
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МВД хочет добиться возможности командировать сотрудников к Интерполу
МВД хочет начать командировать сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола
17 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Dzurag

МВД России подготовило проект указа, которым предлагает разрешить прикомандирование сотрудников ведомства к Генеральному секретариату Интерпола. Соответствующий документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что прикомандирование будет производиться на условиях, действующих в Интерполе. Такое решение, сообщают в ведомстве, положительно скажется на имидже России.

Также документом предусматривается, что порядок осуществления прикомандирования сотрудников МВД к Интерполу, особенности обеспечения их денежным довольствием и особенности прохождения ими службы будут установлены президентом.

Кроме того, в обязанности правительства России будет входить обеспечения расходов на прикомандирование сотрудников.

Планируется, что указ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.

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#мвд
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#сотрудники
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Лукашенко: западные спецслужбы видят Белоруссию как возможное место эскалации
17 сентября 2024, 20:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы видят республику как возможное место для эскалации. С такими словами он выступил на патриотическом форуме «Если мы едины» ко Дню народного единства.
«Западные спецслужбы говорят о Белоруссии как возможном месте эскалации», — пояснил белорусский лидер.
По его словам, США дали задание для Украины атаковать белорусскую инфраструктуру на юге страны, если сложатся обстоятельства.
«Причина — российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра», однако вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.

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#сша
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#отношения
#лидер
#лукашенко
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МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке после детонации сотен пейджеров
17 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кибератака со стороны Израиля привела к детонации пейджеров в разных районах Ливана, в результате которой пострадали тысячи мирных жителей. Об этом сообщается в заявлении МИД Ливана.
Ливанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило кибератаку Израиля, которая привела к взрыву большого числа пейджеров. В результате этого происшествия погибли восемь человек, пострадали более 2800.

Ранее в этот день ливанское национальное агентство NNA сообщило, что пейджерами пользуются члены шиитского движения «Хезболлах». Они им необходимы для осуществления закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время неизвестно, что стало причиной одновременной детонации десятков устройств.

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#происшествия
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Премьер Грузии назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году
Премьер Грузии Кобахидзе: внешние силы были заказчиками войны 2008 года
17 сентября 2024, 19:39

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году, находясь под давлением внешних сил. Об этом заявил премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит РИА Новости.
Политик напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которое он сделал 14 сентября. Он отметил, что страна найдет в себе силу, чтобы извиниться без народом Южной Осетии за тот конфликт, развязанный экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили.

Также он высказался о реакции партии бывшего президента «Единое национальное движение» на возможное примирение Тбилиси и Цхинвала.

Кобахидзе подчеркнул, что радикальная оппозиция была выведена из себя не из-за начала войны, а из-за темы взаимопрощения и примирения, поскольку это противоречит той цели, которой «Единое национальное движение» придерживалось, находясь под давлением извне и развязав войну в 2008 году.

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#грузия
#южная осетия
#война
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