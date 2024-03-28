Песков ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным

Фото: сайт Кремля
Хорошие отношения президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этими словами Песков прокомментировал слова Шредера о возможности повлиять на урегулирование конфликта по Украине благодаря дружбе с российским лидером. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что это действительно помогало решать сложные вопросы и влияло на развитие отношений между Россией и Германией.
Песков отметил, что в настоящее время у действующих немецких политиков нет такой тяги к выстраиванию хороших отношений с Россией.
Он добавил, что конструктивное общение между главами государств всегда помогает решать межгосударственные вопросы.
Ранее Шредер в интервью агентству DPA заявил, что дружба с Путиным пошла бы на пользу для переговоров по Украине. Также он отметил, что конфликт можно решить исключительно путём переговоров.
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Песков отметил, что в настоящее время у действующих немецких политиков нет такой тяги к выстраиванию хороших отношений с Россией.
Ранее Шредер в интервью агентству DPA заявил, что дружба с Путиным пошла бы на пользу для переговоров по Украине. Также он отметил, что конфликт можно решить исключительно путём переговоров.
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Анастасия Чинкова