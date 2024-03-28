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Песков ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным

Песков о словах Шредера: хорошие отношения с Путиным помогали в решении проблем
28 марта 2024, 14:37
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этими словами Песков прокомментировал слова Шредера о возможности повлиять на урегулирование конфликта по Украине благодаря дружбе с российским лидером. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что это действительно помогало решать сложные вопросы и влияло на развитие отношений между Россией и Германией.

Песков отметил, что в настоящее время у действующих немецких политиков нет такой тяги к выстраиванию хороших отношений с Россией.


Он добавил, что конструктивное общение между главами государств всегда помогает решать межгосударственные вопросы.

Ранее Шредер в интервью агентству DPA заявил, что дружба с Путиным пошла бы на пользу для переговоров по Украине. Также он отметил, что конфликт можно решить исключительно путём переговоров.

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«Страна непуганых идиотов»: депутат ГД уличил Швецию в незнании законов
Депутат ГД: Швеция не знает, что наёмничество – это уголовное преступление
28 марта 2024, 15:06

Фото: iStock/WDnet

Власти Швеции, вероятно, не знают, что в большинстве стран мира наёмничество – это уголовно наказуемое преступление. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил агентству, что украинское посольство в Стокгольме вправе вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это якобы не противоречит международному праву.

Журавлёв подчеркнул, что Швеция, как выяснилось, даже не знает о том, что наёмничество – это уголовное преступление. Однако это сфера ответственности Северного флота, о чём стоит помнить шведам, собравшимся воевать на Украине в рядах ВСУ.

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NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Racide

Американские спецслужбы не передали России всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку боялись раскрыть свои источники. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать полную информацию о готовящемся теракте из опасений, что российские власти узнают об их источниках разведывательных данных или методах.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщал, что переданная в начале марта информация носила общий характер и не содержала какой-либо конкретики. Российские спецслужбы, по его словам, реагировали на это сообщение.

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#крокус сити холл
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В МИД РФ обеспокоены предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Захарова: в России обеспокоены апрельской встречей Армении, Евросоюза и США
28 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/ser-alim

Встреча Армении, Евросоюза и США вызывает беспокойство в России, поскольку в Брюсселе и Вашингтоне прямо заявляют об антироссийской направленности таких мероприятий. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Армении анонсировали запланированную на 5 апреля встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Кроме того, беспокойство вызывает то, что встреча нацелена не на мир между Арменией и Азербайджаном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию повестке, направленной против России, а также разрушение связей со страной.

Захарова задалась вопросом, почему армянские власти делают вид, что не понимают намерений Запада превратить Армению в инструмент реализации опасных западных планов, противоречащих коренным интересам армянского народа.

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#евросоюз
#встреча
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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины
28 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/WDnet

МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку своих граждан посольством Украины. Об этом пресс-секретарь ведомства Тумас Ванеск сообщил РИА Новости.
Отмечается, что украинское посольство вправе вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. Так, согласно ему, Украина может защищать целостность своей территории, а участие шведов в украинской обороне также осуществляется в рамках закона.

На сайте посольства Украины в Швеции указывается так называемый «Интернациональный легион», в который могут вступить граждане страны. Однако какая-то конкретная информация о требованиях к потенциальным наёмникам отсутствует. Единственное, что там указано – это «готовность к трудностям».

При этом Швеция ранее предупреждала через своё российское посольство о риске терактов в Москве. После того, как он всё-таки произошёл, власти страны осудили атаку на «Крокус Сити Холл».

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#теракт
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Пашинян: Армения не признает никакое правительство в изгнании Карабаха
28 марта 2024, 10:49

Фото: iStock/Wirestock

Армения не признает никакое правительство в изгнании Нагорного Карабаха, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности страны. Об этом сообщил в четверг 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян осенью 2023 года, после начала военных действий со стороны Азербайджана, подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. А сегодня в интервью французской газете Le Figaro он заявил, что правительство НКР существует, оно в изгнании и находится в Ереване.

Пашинян отреагировал на подобные заявления словами, что в Армении есть только одно правительство, любое другое — угроза национальной безопасности республики.

«Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности», — сообщил премьер-министр.
Ранее Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвиняя их в бездействии.

«Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении», — заявлял политик.
Ранее Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.


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#никол пашинян
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Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с Северной Кореей
28 марта 2024, 10:24

Фото: сайт Кремля

Делегация Службы внешней разведки РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила 25-27 марта Пхеньян. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.
Во время визита прошли переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ. Отмечается, что в ходе визита происходило обсуждение международной обстановки, региональной безопасности, а также вопросов углубления взаимодействия в условиях давления внешних сил.

По данным источника, встреча прошла в «тёплой и дружественной атмосфере».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября 2023 года во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году.

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Путин рассказал, что может привести к развалу России
Путин заявил, что ущемление наций внутри страны может привести к развалу России
28 марта 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ущемление любой из наций внутри страны может развалить Россию. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культурной сферы в Тверской области.
Российский лидер отметил, что на территории нашей страны проживает 190 этносов, причем некоторые из них представлены миллионными народами. По словам Путина, как только станет реализовываться принцип о «своих» и «чужих», то произойдет раскол государства.

Ранее глава государства рассказал, что многообразие культур, религий и традиций отличает РФ от других стран.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.

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В МИД назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе
МИД РФ: активность НАТО в Европе заточена на столкновение с Россией
28 марта 2024, 08:50

Фото: istock / shipov

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Об этом сообщили в МИД России изданию РИА Новости.
Сообщается, что Североатлантический альянс в активном режиме строит военную базу в Румынии и готовится к столкновению с Россией в черноморском регионе. Ранее румынские власти пообещали вложить 2,5 млрд евро в модернизацию авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.

В российском МИД обратили внимание, что расширение авиабазы Румынии — это еще одно доказательств того, что военный блок продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.

В ведомстве отметили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике».

Ранее сообщалось, что французская армия не справится с российской на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея
28 марта 2024, 06:34

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Дискриминация русскоязычного населения является основой построения государственности Прибалтийских стран. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55 сессии Совета ООН по правам человека.
«За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея», — сказал в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин (цитата «Известий»).

Так, принятые в 2022 году поправки в латвийское миграционное законодательство, по сути, направлены на изгнание русскоговорящего населения из страны, заявил российский дипломат. Согласно им, после апреля 2024 года выдворение грозит почти 1,2 тысячи русскоязычных лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Около 800 из этих людей (то есть почти две трети от общей цифры) находятся в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение 82-летнего пенсионера Бориса Каткова из Латвии попирает права и свободы человека, и направлено исключительно на запугивание проживающих в Латвии русскоязычных граждан. По мнению Захаровой, вынесенный латвийскими властями вердикт абсолютно циничный. Он нарушает принцип «неразделения» семьи: в Латвии у мужчины остались жена, дети и внуки.

Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.


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#русский язык
#оон
#латвия
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