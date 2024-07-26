Песков ответил на статью Помпео о «мирном плане Трампа» по Украине

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На брифинге 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео о «мирном плане» кандидата в президенты Дональда Трампа по Украине.
«Мы никогда не были и не будем наивными. И этот политик, о котором вы говорите, является представителем американской политической элиты, которая сейчас страдает от тотальной русофобии», — заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что во время президентского срока Трампа американцы начали санкционную гонку. Было введено огромное количество санкций против России.
«Трамп мало чем отличается от остальных. Может быть, он проявляет чуть больше политической мудрости, но это не оказывает особого влияния на ситуацию», — сказал Песков.
Ранее Майк Помпео предположил, что Трамп может разработать план ленд-лиза для Украины на 500 миллиардов долларов, чтобы увеличить объемы американского оружия и усилить оборонную промышленность. Трамп также заявил о готовности начать диалог с Путиным по ситуации на Украине в случае победы на выборах.
Лавров 17 июля выразил уверенность, что украинский конфликт закончится с прекращением накачивания ВСУ оружием.
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