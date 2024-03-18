Песков: слова Путина о готовности обменять Навального* указывают его открытость

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Слова президента России Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального* указывают на его открытость. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального*. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — заявил Песков.
Напомним, ранее Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного. Он пояснил, что за несколько дней до ухода Навального из жизни ему сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах.
По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.
Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.
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* Включен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова