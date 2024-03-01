Песков предупредил о соблюдении закона в день похорон Навального*

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Любые несанкционированные митинги являются нарушением законодательства, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, приводит его слова информационное агентство ТАСС.
Оппозиционер Алексей Навальный* скончался 16 февраля в одной из колоний на Ямале, в которой отбывал наказание. Управление ФСИН по региону сообщило, что заключенному резко стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, упал и умер.
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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Анастасия Хохлова