Песков ответил на вопрос об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
В Кремле не знают об инциденте с оскорблением президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты России Владимиром Карасевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что ничего не слышал об оскорблениях в адрес Алиева. Однако добавил, что в вопросах, касающихся внешней политики, следует ориентироваться на действия и заявления главы государства и МИД.
Ранее сообщалось, что Карасев в своём Telegram-канале опубликовал ссылку на новость, в которой говорилось об обвинениях Алиева в адрес Москвы в связи с крушением самолёта под Актау. Общественник к ссылке добавил подпись: «и о ***** (представителях движения ЛГБТ*)».
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*запрещённое в России экстремистское движение
Анастасия Чинкова