Песков: Палестинцы должны получить свое государство

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что палестинцы должны получить свое государство, и урегулирования ближневосточного конфликта без этого невозможно.
«Каким будет решение? Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство. Они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности. Без этого урегулирования быть не может», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что перед этим всем стоит задуматься о способах решения гуманитарной проблемы в секторе Газа.
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