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Песков: Палестинцы должны получить свое государство

14 декабря 2023, 00:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что палестинцы должны получить свое государство, и урегулирования ближневосточного конфликта без этого невозможно.

«Каким будет решение? Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство. Они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности. Без этого урегулирования быть не может», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что перед этим всем стоит задуматься о способах решения гуманитарной проблемы в секторе Газа.

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#песков
#палестина
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В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд
14 декабря 2023, 00:32

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о том, что у администрации США остается около одного миллиарда долларов для помощи Украине, передает ТАСС.
По ее словам, 96 процентов этой суммы уже были использованы Пентагоном, а оставшиеся 4 процента будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце декабря.

«Когда наши ресурсы на замещение закончатся, мы не сможем поддерживать наши собственные резервы вооружений или заменять то, что поставляем Украине. Это то, что находится под угрозой», — отметила она.
В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, и более половины этой суммы предполагается для Украины. Тем не менее, законодатели пока не приступили к конкретной работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом обращал больше внимания на южную границу США, а не на Украину.

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#сша
#дом
#законопроект
#всу
#киев
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Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании
Песков: график предвыборной президентской кампании определяет ЦИК
14 декабря 2023, 00:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков передал в Центральную избирательную комиссию вопрос журналистов о времени старта предвыборной кампании.
Он подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что все процедуры для выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году будут выполнены.

«Я бы предпочел не комментировать это сейчас, так как это скорее вопрос к ЦИК. Они определяют график, и они будут информировать журналистов об этом графике», — отметил Песков.
Он также добавил, что в настоящее время инициативная группа уже проводит «определенные действия», и планируется «крупномасштабное мероприятие по подаче кандидатуры Путина».

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#песков
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Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
Два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным поступило от россиян
14 декабря 2023, 00:01

Фото: сайт Кремля

Более двух миллиона вопросов поступило от россиян к «Итогам года с Владимиром Путиным», передает телеканал «Россия 24».
Точно число вопросов составило 2 061 772.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке Владимира Путина к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства провел детальное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России намечена на четверг, 14 декабря.

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#дмитрий песков
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Песков оценил положение ВСУ на фронте
Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции на поле боя
13 декабря 2023, 23:57

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил о стремительной потере позиций Вооруженными силами Украины на поле боя. Он отметил, что это неминуемый процесс.
«Нет никакой победы на поле боя. Более того, украинские вооруженные силы стремительно утрачивают свои позиции», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился неудачно. Несмотря на запросы о дополнительном финансировании для Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

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В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина
Песков: Путин провел ряд совещаний в рамках подготовки к прямой линии
13 декабря 2023, 22:42

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках подготовки к прямой линии провёл несколько совещаний.
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, Путин интересовался, какие вопросы присылают россияне, чтобы понять, на чём люди делают акцент. Представитель Кремля отметил, что в рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами, главами ведомств и экономическими помощниками.

Песков подчеркнул, что это напряжённый процесс, которым Владимир Путин занимается уже два дня.

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КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом пересекли еще 28 россиян и членов их семей
13 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Еще 28 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в пункте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские специалисты окажут гражданам России всю помощь, которая потребуется. По информации МЧС, с начала гуманитарной операции из зоны военного противостояния удалось эвакуировать более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что количество жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Порядка 50,6 тысяч человек пострадали. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом
13 декабря 2023, 21:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона, которые вызвали сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные. Об этом сообщает Washington Post.
По информации источника, если бы Зеленский чем-то поделился с Байденом, то на следующий день эти данные оказались бы «на первой полосе Washington Post». Экс-высокопоставленный чиновник из минобороны США заявил, что несмотря на утечки секретных документов Пентагона по Украине, обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном не прекращен.

Напомним, после произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать.

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СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
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#всу
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#зеленский
#украина
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В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что не считает Россию врагом
13 декабря 2023, 21:00

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики. Об этом Блага написал в социальных сетях по итогам встречи с российским послом.
Блага подчеркнул, что принять российского посла является для него честью. Он также отметил, что лично будет способствовать налаживанию словацко-российских отношений. Вице-спикер добавил, что всегда считал РФ и её народ дружественными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.

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#россия
#сергей лавров
#депутаты
#мид
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#словакия
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СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
БНР: болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
13 декабря 2023, 20:42

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в пылу дискуссии о финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Отмечается, что в болгарском парламенте состоялось голосование относительно гарантийного соглашения с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине, размер которого составляет 3,6 миллиарда евро. Против данного соглашения проголосовали 48 парламентариев.

Необходимость принятия гарантийного соглашения вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве интересов государства. Сообщается, что в открытую конфронтацию вступили лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, заместитель спикера Росица Кирова и сопредседатель фракции ПП-ДБ Атанас Атанасов.

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#болгария
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