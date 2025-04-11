Песков подтвердил прилёт Уиткоффа в Россию

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действительно прибыл в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал Песков.
Он также отметил, что, если в графике российского лидера Владимира Путина появится встреча с Уиткоффом, об этом сообщат журналистам.
По словам Пескова, переговоры между США и Украиной развиваются стремительно и необходимо отслеживать те вопросы, которые касаются России.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф вылетел в Россию, а на 11 апреля у него запланирована встреча с Путиным.
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