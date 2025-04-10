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Вашингтон якобы может изменить свою политику в отношении Москвы в ближайшие недели. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Slawa TV.
«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — заявил Сикорский.
По его словам, российская переговорная группа лишь пытается выиграть дополнительное время на переговорах с американскими представителями. Сикорский уверен, что США в итоге изменят свою политику в отношении Москвы. Возможно, это произойдет уже в ближайшие недели, предположил глава польского МИД.
Он также выразил мнение, что Россия якобы не стремится добиться прочного мира на Украине.
При этом ирландский журналист Чей Боуз уверен, что Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине.
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