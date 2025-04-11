Спецпосланник Трампа может встретиться с Путиным уже 11 апреля

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Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Россию, где на 11 апреля запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что это будет уже третья встреча Путина и Уиткоффа. Также в сообщении говорится, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против Москвы, если в вопросе урегулирования конфликта на Украине не будет достигнут значительный прогресс.
Данные сервиса Flightradar24 указывают на то, что самолёт со спецпосланником Трампа вылетел из города Форт-Лодердейл и уже приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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Данные сервиса Flightradar24 указывают на то, что самолёт со спецпосланником Трампа вылетел из города Форт-Лодердейл и уже приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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Элина Позднякова