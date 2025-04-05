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Иран назвал условие для переговоров с США

Пезешкиан: Иран хочет говорить с США на равноправных позициях
Фото: istockphoto/Racide

Фото: istockphoto/Racide

Иран хочет говорить с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил лидер исламской республики Масуд Пезешкиан. Слова президента цитирует SNN. Пезешкиан задался вопросом, зачем Штаты угрожают, если хотят диалога с Тегераном.
«Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам», — сказал Пезешкиан.

В конце марта посланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что, если наступят определенные обстоятельства, Вашингтон начнет боевые действия против иранской стороны. Перед этим аятолла Али Хаменеи говорил, что Иран не будет вести переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке из-за эгоизма США.

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#мир
#иран
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#новости
#ядерное оружие
В США начались протесты против политики Трампа
The Guardian: протесты против политики Дональда Трампа и Маска начались в США
05 апреля 2025, 22:58

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Массовые протесты начались в США против политики республиканца Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, пишет The Guardian.
«Помимо крупных городов США, протесты против Дональда Трампа проходят и в небольших городах», — сказано в публикации.

По информации обозревателей, американцы возмущены тем, что Маск продвигает урезание экологической поддержки и национальных парков и хочет сократить траты на здравоохранение.

«Некоторые приберегли особый гнев в адрес самого богатого человека в мире: «Я не выбирал Илона Маска». Другие подчеркивали тревогу протестующих по поводу будущего демократии в США», — добавили журналисты.
Кроме того, людям не нравятся пошлины и расформирование федеральных агентств.

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МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на мероприятия в честь Победы
Захарова назвала рекомендацию ФРГ по празднованию Победы оскорблением России
05 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию МИД ФРГ не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии.
Возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в Германии нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, отметила Захарова. По ее словам, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов и бывших советских граждан с мероприятий Победы, то это будет являться возрождением нацизма.

В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В РФ соответствующее решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.

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#лагеря
#мид
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#мероприятия
#фрг
#дипломат
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МИД ФРГ выступил с призывом по России
BZ: МИД ФРГ призвал не приглашать Росиию на мероприятия по случаю Победы
04 апреля 2025, 22:10

Фото: istockphoto/photosvit

МИД ФРГ порекомендовал муниципальным и районным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, ссылаясь на документ внешнеполитического ведомства.
«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — сказано в материале.
Авторы написали, что представителям ФРГ при этом рекомендовано отправляться в другие страны, даже если там будут находиться российские и белорусские представители. Журналисты отметили, что некоторые главы райадминистраций земли Бранденбург задались вопросом, почему наказание касается потомков бойцов Красной армии, освободившей немцев от нацистов.

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#германия
#фрг
#мид
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«Содержите любовниц за свои деньги»: Лукашенко дал совет чиновникам
Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц не за государственный счет
04 апреля 2025, 21:11

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал чиновникам содержать своих любовниц не за государственный счет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — произнес политик на совещании по вопросам помощи организациям физкультуры и спорта.
Лукашенко подчеркнул, что отследить, куда на самом деле ушли деньги, — несложно. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что народ Белоруссии — вся его жизнь, и он приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей.

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Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами
04 апреля 2025, 20:20

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словацкий премьер Роберт Фицо хочет лично выразить благодарность России за победу над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом политик заявил на памятном мероприятии в честь 80-летия освобождения Братиславы.
«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — произнес Фицо.
В конце марта исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что страну представят на параде Победы в столице. Дипломат подчеркнул, что в Израиле проходит акция «Бессмертный полк» и жители тоже участвуют в параде.

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