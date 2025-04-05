Иран назвал условие для переговоров с США

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Иран хочет говорить с Вашингтоном на равноправных позициях, заявил лидер исламской республики Масуд Пезешкиан. Слова президента цитирует SNN. Пезешкиан задался вопросом, зачем Штаты угрожают, если хотят диалога с Тегераном.
«Если вы (США. — Прим. ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам», — сказал Пезешкиан.
В конце марта посланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что, если наступят определенные обстоятельства, Вашингтон начнет боевые действия против иранской стороны. Перед этим аятолла Али Хаменеи говорил, что Иран не будет вести переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке из-за эгоизма США.
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Никита Кротов