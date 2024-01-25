Песков: Поездка Путина в Калининградскую область – это не намёк НАТО

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Сегодня, 25 января, президент РФ Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Калининградскую область.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что поездка в Калининградскую область не является намеком странам НАТО, а плановая работа.
Президент Владимир Путин проведёт в Калининграде совещание, где обсудят развитие региона, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Президент встретится со студентами БФУ имени Канта и с губернатором Антоном Алихановым. Также по видеоконференцсвязи поучаствует в открытии предприятия по производству панелей для солнечных батарей в Черняховске.
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«Когда президент посещает регионы Российской Федерации - это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», - сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Мария Фирсова