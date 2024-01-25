Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков: Поездка Путина в Калининградскую область – это не намёк НАТО

Песков: Поездка Путина в Калининградскую область – это не намёк НАТО

25 января 2024, 13:26
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сегодня, 25 января, президент РФ Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Калининградскую область.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что поездка в Калининградскую область не является намеком странам НАТО, а плановая работа.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации - это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», - сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».

Президент Владимир Путин проведёт в Калининграде совещание, где обсудят развитие региона, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Президент встретится со студентами БФУ имени Канта и с губернатором Антоном Алихановым. Также по видеоконференцсвязи поучаствует в открытии предприятия по производству панелей для солнечных батарей в Черняховске.

Читайте также:

Путин: Россия с тревогой следит за ситуацией с террористами в Чаде

Путин заявил, что Россия – это огромная семья

Путин вспомнил, как его воспитывали родители
#владимир путин
#политика
#нато
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: в РФ никогда не носили розовые очки и знают, зачем НАТО проводит учения
25 января 2024, 13:43

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.

Согласно информации источника, нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако он имеет большое сходство с Россией. В учениях принимают участие сорок тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и Швеции, которая пока окончательно не вступила в Альянс.

Читайте также:

ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны

Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
#сша
#россия
#нападение
#военные
#море
#учения
#нато
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили, что будут говорить «хоть с чертом» для обмена пленных
Картаполов: Россия не может бросить своих пленных и будет говорить хоть с чертом
25 января 2024, 13:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать «хоть с чертом». Об этом Картаполов сообщил журналистам.
По словам главы комитета Госдумы по обороне, разговор будет происходить с учетом всех реалий, событий и понимания того, «с кем мы имеем дело». Картаполов подчеркнул, что РФ не бросит своих соотечественников ни при каких обстоятельствах.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.

Читайте также:

Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76
#дело
#расследование
#всу
#вс рф
#крушение
#солдат
#госдума
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости
25 января 2024, 12:44

Фото: iStock/Rich Townsend

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. Об этом У Цянь сообщил на брифинге.
По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен. При этом ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня.

Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости.

Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.

Читайте также:

Избранный глава администрации Тайваня пообещал защищать страну от угроз Китая

Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване

Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости
#выборы
#сша
#президент
#китай
#итоги
#минобороны
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС указали на фатальную ошибку Шольца по Украине
Журналист Репке: у Шольца нет времени исправить допущенные на Украине ошибки
25 января 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Украины, если не учтет опыт предыдущих лет.
По словам Репке, в 2022 году Греции передали боевую машину пехоты Marder, чтобы в обмен «неполноценные» BMP-1 отправили на Украину. После чего Европейский союз осознал свою ошибку и следующую партию Marder отправили напрямую для помощи ВСУ.

Журналист указал, что в текущем году Германия намерена подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы «относительно худшие Storm Shadow послали украинцам». Репке заключил, что времени до следующего года на исправление этих ошибок катастрофически нет.

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

Читайте также:

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году
#журналист
#германия
#всу
#ракеты
#шольц
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76
Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступление Киева
25 января 2024, 10:08

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно необходимо. Так Песков прокомментировал журналистам слова Зеленского о международном расследовании катастрофы Ил-76.
Представитель Кремля добавил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет международное расследование инцидента. Он также отметил, что Главное управление разведки Минобороны Украины занимается выяснением судьбы всех военнопленных.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

Читайте также:

Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76

Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде
#самолет
#украина
#расследование
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#киев
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто чудовищно»: Песков высказался о сбитом ВСУ под Белгородом Ил-76
Песков: Теракт, устроенный Киевом с собственными военными, просто чудовищен
25 января 2024, 09:54

Фото: kremlin.ru

Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военными, которые должны были вернуться домой, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, около 11 часов утра 24 января Вооружённые силы Украины сбили под Белгородом военный самолёт Ил-76, на борту которого летели украинские военнопленные, которых должны были обменять на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

При этом, как сообщили в Минобороны РФ, Киев был уведомлён о маршруте Ил-76, и не мог перепутать его с другой воздушной целью.

«Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно», — прокомментировал случившееся Песков.

Читайте также:

Соболев: Члены экипажа Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам

«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76

«Украинская правда» удалила новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76
#минобороны рф
#киев
#дмитрий песков
#плен
#военные
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров высказался о переговорах США с Турцией по заходу кораблей в Черное море
Лавров: США не добьются изменений по заходу военных кораблей в Чёрное море
25 января 2024, 07:44

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — отметил Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что Вашингтон будет стараться пролоббировать идею смягчения режима проливов, действующий на данный момент: в условиях боевых действий корабли неприбрежных государств не могут зайти в Черное море. Лавров выразил уверенность, что у Пентагона это не получится.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет большой войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Сенатор США раскрыл истинное лицо американских конгрессменов

«Пытаются выиграть время»: Франция отказалась назначить срочное заседание СБ ООН по Ил-76

В США заявили об отсутствии денег для Украины
#море
#сергей лавров
#мид
#чёрное море
#мид рф
#оон
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор США раскрыл истинное лицо американских конгрессменов
ТАСС: Сенатор Рэнд Пол заявил, что политики США не хотят налаживать связи с РФ
25 января 2024, 04:30

Фото: iStock/donfiore

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил Конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией, давая интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет ТАСС.
«Думаю, кто-то из этих людей [членов Конгресса США] <...> застрял в мышлении времен Холодной войны <...>, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — сказал сенатор.

По его словам, американские элиты не хотят совершать шаги в сторону хороших отношений Вашингтона и Москвы.

Ранее сенатор отмечал, что не видит способа, которым ВСУ смогут вытеснить из восточной Украины и русских, как и возможности вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Пол подчеркнул, что для Украины единственным шансом добиться вывода российских войск были мирные переговоры. Кроме того, сейчас Украина и США вернулись к положению, в котором находились год назад, отметил республиканец.

Кроме того, Рэнд Пол обвинил действующего президента США Джо Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине. Как считает Пол, администрация президента Штатов владеет секретной информацией о растратах и коррупции на Украине, но документы еще не обнародованы. Сенатор потребовал от главы США создать инспекцию для контроля за растрачиванием финансовой помощи Штатов. При этом он обратил внимание на работу подобной комиссии в Афганистане, где были обнаружены растраты в десятки миллиардов долларов.



Читайте также:

Американский сенатор Рэндал Пол оценил возможность Украины вернуть Крым

«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины

Сенатор Рэнд Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине
#конгресс сша
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО
«Известия»: В НАТО начались крупнейшие за 10 лет учения Steadfast Defender 2024
25 января 2024, 03:19

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения НАТО — Steadfast Defender 2024. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) рассказал официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
Ознаменовалось начало учений выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall. C этого момента примерно 90 тысяч военных из всех стран альянса на протяжении нескольких месяцев как в Европе, так и в Атлантике, будут участвовать в целом ряде маневров на всех ТВД в зоне соприкосновения с «сопоставимым противником», чтобы отработать любые возможные сценарии столкновения на земле, в воде и в воздухе.

Ранее сообщалось, что НАТО не пригласило Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

Читайте также:

Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО

Грушко: Военные учения, как Steadfast Defender, увеличивают риски инцидентов

ABC: НАТО проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны
#нато
#учения
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф