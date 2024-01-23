Путин вспомнил, как его воспитывали родители

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как его воспитывали родители. Своими воспоминаниями он поделился во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Он подчеркнул, что родители никогда не давали ему советов и не делали никаких наставлений. Вместо этого они воспитывали будущего президента на личном примере.
Путин добавил, что образцом для него всегда был отец, который научил нести ответственность за свои поступки и никогда не демонстрировал при сыне вредных привычек.
Глава государства также отдельно выделил, что никогда в жизни не видел своего отца в состоянии алкогольного опьянения, а его мать ни разу не произносила бранных слов.
Также президент вспомнил, что его отец всегда был ответственным в бытовых вопросах: вовремя оплачивал счета за электроэнергию, уже в 6 часов утра уходил на работу и выполнял все дела вовремя.
Путин заявил, что атмосфера в семье закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного члена общества.
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Путин добавил, что образцом для него всегда был отец, который научил нести ответственность за свои поступки и никогда не демонстрировал при сыне вредных привычек.
Также президент вспомнил, что его отец всегда был ответственным в бытовых вопросах: вовремя оплачивал счета за электроэнергию, уже в 6 часов утра уходил на работу и выполнял все дела вовремя.
Путин заявил, что атмосфера в семье закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного члена общества.
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Анастасия Чинкова