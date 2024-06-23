Песков: Пока не известно, отправится ли Путин в отпуск нынешним летом

Фото: сайт Кремля
На текущий момент неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в отпуск нынешним летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хотя президенту страны, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, Владимир Путин чаще всего продолжает трудиться и летом, отмечает ТАСС. В прошлые годы пресс-секретарь российского лидера отмечал, что и в летнее время рабочий график главы государства расписан буквально по минутам. По словам Пескова, поскольку отдых президенту, как и всем людям, всё-таки необходим, Путин использует для этого выходные дни, ненадолго отрываясь от государственных дел.
В этом году глава государства пока не говорил о своих планах относительно летнего отдыха, но с большой долей вероятности можно предположить, что во время отпусков своих сограждан президент страны будет продолжать работать.
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Александр Бойцов