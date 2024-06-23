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Песков: Пока не известно, отправится ли Путин в отпуск нынешним летом

23 июня 2024, 10:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

На текущий момент неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в отпуск нынешним летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Хотя президенту страны, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, Владимир Путин чаще всего продолжает трудиться и летом, отмечает ТАСС. В прошлые годы пресс-секретарь российского лидера отмечал, что и в летнее время рабочий график главы государства расписан буквально по минутам. По словам Пескова, поскольку отдых президенту, как и всем людям, всё-таки необходим, Путин использует для этого выходные дни, ненадолго отрываясь от государственных дел.

В этом году глава государства пока не говорил о своих планах относительно летнего отдыха, но с большой долей вероятности можно предположить, что во время отпусков своих сограждан президент страны будет продолжать работать.

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Супруга Зеленского Елена заявила, что ей неприятно говорить на русском языке
23 июня 2024, 12:13

Елена Зеленская, жена президента Украины, выразила удовлетворение тем, что в стране больше не ощущается «русификация», заявив, что теперь «говорить на русском языке неприятно». Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Ранее русификация затрагивала все аспекты жизни на Украине. Когда высшее образование было доступно только на русском, поколение за поколением были вынуждены учиться и работать на русском языке. К счастью, это время прошло. Теперь ситуация изменилась — без знания украинского языка сложно добиться успеха. Говорить на русском языке сейчас вызывает дискомфорт», — отметила Зеленская.
Она подчеркнула, что для украинцев важно не использовать русский язык. Также Зеленская выразила удовлетворение тем, что россияне «не могут полностью понять» украинский язык, тогда как украинцы «полностью понимают русский».

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#сво
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Вице-канцлер Германии призвал Китай прекратить экспорт в Россию
23 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/Sky_Blue

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай остановить экспорт в Россию, сообщает Financial Times (FT).
«Проанализировав торговые данные, я выяснил, что в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией увеличился более чем на 40 процентов. Значительную часть этого роста составляют энергоресурсы, но около половины приходится на товары двойного назначения», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что такие товары могут быть использованы в военных целях, и этому необходимо положить конец.

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#евросоюз
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Вьетнам заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина
23 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Maisna

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона, в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщает Vietnam Plus.
Министр отметил, что взаимодействие США с Юго-Восточной Азией способствует «миру, стабильности и развитию как в регионе, так и по всему миру».

Буй Тхань Шон также подчеркнул готовность Вьетнама укреплять стратегическое партнерство на основе принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем друг друга. Это, по его словам, отвечает интересам обеих стран.

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#антонов
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Картаполов: Ядерная доктрина РФ может измениться с ростом внешних угроз
23 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Изменения в ядерной доктрине России могут появиться, если возрастут внешние вызовы и угрозы по отношению к РФ. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от того, насколько и в какую сторону будет меняться военно-политическая обстановка в Европе и в мире. Если станет очевидным, что возрастают вызовы и угрозы в отношении России, будут внесены какие-то изменения в ядерную доктрину РФ, возможно, в части времени применения ядерного оружия и времени принятия решения об этом, сказал Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, учитывая обсуждения в экспертных кругах возможности понижения порога применения ядерного оружия.

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#владимир путин
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#рф
#ядерное оружие
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Осуждённый Уилан призвал власти США добиться обмена его и Гершковича
23 июня 2024, 10:03

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок по делу о шпионаже, призвал Белый дом принять все возможные меры для того, чтобы как можно скорее вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В беседе с CNN он призвал американские власти заполнить тюрьму в Гуантанамо чиновниками из России, арестовать российских шпионов и сделать всё возможное для того, чтобы Кремль задумался об обмене и вернул арестованных американцев на родину. ПО словам Уилана, если не предпринять решительных мер, Москва продолжит «хватать» граждан Соединённых Штатов.

За последнее время в России были арестованы несколько американцев. В частности, это сержант армии США Гордон Блэк. В июне суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии за кражу и избиение девушки (он не признал вину). А также балерина с российским и американским гражданством Ксения Карелина, известная в США как Ксения Хавана. Она была задержана в феврале за перевод $51,8 в украинский благотворительный фонд. По информации ФСБ, ей предъявлено обвинение в государственной измене.

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#избиение
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CSIS: Китай способен вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела
23 июня 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Tanaonte

Китай вполне может вернуть контроль над Тайванем, не прибегая к военному решению вопроса. Властям КНР достаточно использовать карантин и экономическую блокаду.
К такому выводу пришли аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). На протяжении долгого времени американские эксперты считают ключевыми два способа возможных действий со стороны КНР: полномасштабное вторжение либо военная блокада острова. Однако специалисты CSIS заявили о третьем возможном пути, который они назвали «карантином».

По мнению аналитиков вашингтонского Центра, сотрудники Береговой охраны Китая и других полицейских служб безопасности на море могут легко инициировать «полный или частичный карантин» на Тайване. Они ограничат доступ в порты острова, тем самым перекрыв жизненно необходимые поставки. В этом случае Вашингтон окажется в крайне затруднительном положении, считают в CSIS. В случае вмешательства американских военных кораблей или самолётов в подобные действия Береговой охраны КНР именно США могут рассматриваться в качестве инициатора военных действий.

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FT: Экспортированное Сербией оружие на 800 млн евро могло попасть на Украину
23 июня 2024, 09:35

Фото: сайт Кремля

С 2022 года Сербия продала на экспорт оружия и боеприпасов на сумму около 800 миллионов евро. Часть этих вооружений, если не все, могла попасть на Украину.
Об этом пишет издание The Financial Times. Авторы материала сообщают, что президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что эта сумма «в общих чертах» точная и соответствует данным за два-три года. Он также косвенно согласился с тем, что часть сербского экспортируемого оружия могла попасть на Украину.

«Мы не поставляем и не можем поставлять вооружения ни России, ни Украине. Но у нас было много контактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. То, что они потом делают со своим оружием, — это их дело», — передаёт издание слова сербского лидера.

В России уже отреагировали на эту информацию. Член Совета Федерации Владимир Джабаров призвал не торопиться с выводами. Он предположил, что это мог быть умышленный информационный вброс со стороны Запада для того, чтобы поссорить Россию и Сербию. Если же информация о поставках сербского оружия на Украину подтвердится, это будет серьёзной ошибкой Белграда. Сенатор напомнил, что Вучич сам недавно предостерегал от разжигания третьей мировой войны. А подобные действия могут только приблизить её начало, заключил Джабаров.

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#сербия
#украина
#экспорт
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Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ получающих зарплату в размере МРОТ
23 июня 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

Граждане России, которые получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Иными словами, ставка НДФЛ для них должна быть нулевой.
С такой инициативой выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом в разговоре с ТАСС рассказала заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

В качестве аргумента в пользу этой идеи она провела аналогию с налогом на прибыль — предприниматели не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так же и работник не должен платить налог с той суммы, которая лишь возмещает затраты его рабочей силы, в первую очередь физиологические.

Кроме того, профсоюзы полагают, что МРОТ должен быть увязан с минимальным потребительским бюджетом. Он, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого уровня и только он способен обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы.

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#мрот
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#ндфл
#бюджет
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Польша готовится закрыть два последних погранперехода на границе с Белоруссией
23 июня 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией. Речь идёт о закрытии трёх последних функционирующих пограничных переходов.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. В интервью телеканалу TVN он указал, что такая возможность рассматривается «из-за действий белорусской стороны». По словам главы МИД, в настоящее время Варшава изучает возможные последствия такого шага для польской экономики. В этом вопросе он сослался на опыт Финляндии, которая закрыла границу с Россией.

В настоящее время между Польшей и Белоруссией действуют один пассажирский и два грузовых пограничных перехода. Варшава регулярно обвиняет Минск в умышленной организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей.

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#интервью
#польша
#белоруссия
#граница
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