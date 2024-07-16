Росфинмониторинг: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда

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В организации террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» принимала участие интернациональная команда. В её состав входили представители центральноазиатских и европейских стран, в том числе и россияне.
Об этом во время своего выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он отметил, что пока не может раскрывать всех подробностей, так как следствие по делу о теракте продолжается. Но то, что речь идёт об интернациональной группе, в которой немало россиян, — совершенно точно.
Ранее Чиханчин рассказывал, что финансирование подготовки и организации теракта в Красногорске осуществлялось в том числе с использованием криптовалюты. По его словам, это нападение было тщательно спланировано и продумано, в его подготовке была задействована целая международная пособническая сеть. Глава Росфинмониторинга также отметил, что многие страны высказали готовность оказать содействие России в расследовании теракта, так как заинтересованы в противодействии терроризму как явлению.
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Александр Бойцов