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Последствия возможного разрешения Вашингтона киевскому режиму бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российских территорий прокомментировал в беседе с журналистами издания «Лента.ру» зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — сказал парламентарий.
Собеседник резюмировал, что у российской стороны есть широкий арсенал противовоздушной обороны, который способен справиться с подобными угрозами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, о том, что Запад, возможно, уже принял решение о разрешении Киеву бить по России дальнобойными ракетами.
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