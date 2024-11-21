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Песков пообещал посмотреть обращение врачей с призывом освободить Буянову

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить от ареста педиатра Надежду Буянову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


В беседе с журналистами он отметил, что не видел этого видеообращения, но пообещал обязательно посмотреть его. Песков подчеркнул, что пока не может сказать, почему не видел его, а также ответить на вопрос, может ли Владимир Путин рассмотреть возможность помилования Буяновой.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима столичного педиатра Надежду Буянову. По данным следствия, к ней на приём в поликлинику пришла женщина с семилетним сыном. Узнав, что ребёнок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач усмехнулась и высказалась о правомерном характере действий ВСУ.

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