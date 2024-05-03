Российские врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову

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В России врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО московского педиатра Надежду Буянову.
Письмо в ее поддержку медики разместили в Telegram-канале, пишет «Осторожно, новости». Помимо этого, врачи опубликовали обращение, в котором читают о деле Буяновой стихотворение. Там говорится, что дело врача «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину».
Дело Буяновой рассматривает Тушинский суд Москвы. Врача арестовали в конце апреля. Изначально ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем, как утверждает следствие, Буянова покинула Москву.
По данным обвинения, на приеме медик некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военнослужащего, Буянова сказала ее сыну, что такие как его отец — «законная цель для Украины». Сама Буянова это отрицает.
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Дело Буяновой рассматривает Тушинский суд Москвы. Врача арестовали в конце апреля. Изначально ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем, как утверждает следствие, Буянова покинула Москву.
По данным обвинения, на приеме медик некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в спецоперации на Украине. По словам вдовы военнослужащего, Буянова сказала ее сыну, что такие как его отец — «законная цель для Украины». Сама Буянова это отрицает.
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Алёна Самарева