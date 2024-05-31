Орбан заявил, что Европа вступила в стадию подготовки к войне с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает Kossuth.
Орбан отметил, что каждую неделю он видит новые признаки того, что Европейский союз и НАТО готовятся к военным действиям. По его мнению, «вступление в войну не происходит за один шаг». Орбан подчеркнул, что на данный момент страны находятся на этапе обсуждения, после чего последуют подготовка и уничтожение.
Премьер-министр Венгрии добавил, что разрешение французским военным инструкторам отправиться на Украину и обсуждение возможности использования западного оружия для нанесения ударов по целям в глубине российской территории, является абсолютным доказательством европейской вовлеченности в украинское противостояние. Власти планируют сделать все для того, чтобы не допустить втягивания Венгрии в вооруженный конфликт на Украине, добавил Орбан.
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