Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков попросил «помиловать» его после вопроса о «голой вечеринке» Ивлеевой

Песков попросил «помиловать» его после вопроса о «голой вечеринке» Ивлеевой

27 декабря 2023, 14:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать скандальную вечеринку, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева.
Речь идет о мероприятии, которое состоялось в одном из столичных клубов. Ивлеева пригласила на мероприятие представителей шоу-бизнеса, которые, согласно установленному дресс-коду, пришли на вечеринку «почти голыми». Внешний вид популярных артистов раскритиковала общественность.

Среди посетивших заведение были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Ксения Собчак и другие.

После скандального мероприятия, компании поспешили расторгнуть с контракты с Ивлеевой и отменить съемки.

«Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — ответил на вопрос журналистов спикер Кремля.

Читайте также:

«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров

Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» есть шанс стать лучше

«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
#фнс
#сво
#дмитрий песков
#артист
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе допустили победу России на Украине
Профессор Фергюсон: Россия за счет ресурсов может одержать победу на Украине
27 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

К победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Об этом заявил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон, приводит его слова издание El País.
По словам эксперта, политика, которую в настоящее время проводит действующий президент США Джо Байден является провальной.

Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.

Он также допустил, что победу в гонке за кресло главы государства в 2024 году одержит бывший американский лидер Дональд Трамп.

Читайте также:

В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

Минфин ФРГ не видит причин увеличивать помощь Киеву

Американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте
#сша
#политика
#дональд трамп
#всу
#киев
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об отчаянной просьбе Украины о помощи
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
27 декабря 2023, 13:38

Фото: istock / JARAMA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отчаянно потребовал больше военной помощи на фоне поражений войск с армией РФ. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Высокопоставленный украинский чиновник обратился с отчаянной просьбой о помощи Украине, так как Россия набирает обороты в военном конфликте», — указано в статье.
Помимо этого, в Соединенных Штатах сообщили, что главком ВСУ заявил о необходимости военных кадров, оружия и боеприпасы. Так он прокомментировал новый закон о мобилизации на Украине.

Напомним, 25 декабря в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому на фронт могут призывать инвалидов третьей группы.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что через 2-3 месяца украинская армия в Авдеевке может столкнуться с повторением сценария, ранее произошедшего в Артёмовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском

На Украине предложили пригласить наёмников из Африки в ряды ВСУ

Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить

#россия
#закон
#боеприпасы
#законопроект
#всу
#рф
#валерий залужный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кречмер: Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня
27 декабря 2023, 13:19

Фото: iStock/JARAMA

Украина будет вынуждена отказаться от потерянных территорий ради прекращения огня. Так считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кремера, его слова передает Spiegel.
«В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины», — заявил политик.

Он считает, что Германия должна вмешаться и проявить дипломатическую инициативу, чтобы повлиять на прекращение огня. Однако, по его словам, немецкое правительство занимает позицию, согласно которой переговоры нежелательны, а поставка оружия на Украину будет продолжаться. При этом в США уже поняли, что таким способ конфликт завершить не получится.

Кречмер добавил, что основой конфликта является идея ослабить Россию во всех отношениях, чтобы она перестала представлять угрозу для мирового сообщества.

Читайте также:

В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

FT: ЕС готовит запасной план финансовой помощи Киеву в размере €20 млрд

«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
#сша
#конфликт
#правительство
#план
#германия
#ес
#нато
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчину осудили на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой Z
В Омске суд приговорил к 15 годам серийного поджигателя машин с символикой Z
27 декабря 2023, 12:57

Фото: istock / Zolnierek

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы по делу о нескольких поджогах машин с символикой Z. Об этом информирует «Интерфакс».
Первые пять лет фигурное будет отбывать в тюрьме, а затем направится в колонию строгого режима.

Следствие установила, что мужчина поджигал автомобили в городе в ноябре 2022 года. Он пытался спалить объект топливно-энергетического комплекса региона, но его поймали с поличным и задержали сотрудника ФСБ и МВД.

Полицейским поджигатель заявил, что так хотел таким образом напугать жителей и повлиять на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации.

Ранее сообщалось, что женщина демонстративно включала на рынке украинские песни и попала под суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Найден мёртвым актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн

В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе

The Thaiger: Отчим несколько месяцев насиловал и запугивал 10-летнюю падчерицу

#суд
#мвд
#автомобили
#фсб
#следствие
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Карасин сообщил, что беспорядки в Пицунде организовали извне
27 декабря 2023, 12:36

Фото: iStock/rarrarorro

Беспорядки, которые устроила оппозиция в Абхазии из-за дачи в Пицунде, искусственно подогревались извне.
Об этом РИА Новости рассказал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Государственная дача в Пицунде, более 180 га, находится в аренде у России по соглашению между абхазским правительством и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность РФ объекта на территории Абхазии подписали в январе 2022 года. При этом оппозиция выступала против ратификации данного соглашения, считая. По мнению оппозиционеров, в документе существует пункты, которые противоречат конституции Абхазии.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - заявил политик Григорий Карасин.
По словам сенатора, рассмотрение данного вопроса в абхазском парламенте уже состоялось. Его поддержали.

«Всё остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, заинтересованные в этом», - отмечает Карасин, комментируя действия оппозиции.
По словам Карасина, к данной ситуации нужно спокойно относится.

«Было подписано межправсоглашение России и Абхазии, нам его не надо ратифицировать, а им надо», - говорит Карасин.
Читайте также:

Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде

В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде

МИД РФ: Граждане стран Евросоюза будут уплачивать сбор, оформляя визы в Россию
#политика
#россия
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«О каких семейных ценностях речь?»: Физрук переоделся в Снегурочку и возмутил родителей
В Приморье родители заявили в прокуратуру на физрука, переодетого в Снегурочку
27 декабря 2023, 11:35

Фото: istock / Dusan Stankovic

В поселке Ливадия Приморского края в школе № 26 преподаватель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки на детском утреннике, что вызвало возмущения у родителей учеников. Самого педагога и администрацию школы заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Возмущенные обратились в прокуратуру.

«О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?» — пожаловалась в социальных сетях одна из родительниц.
Руководство школы отреагировали на недовльство родителей и пояснили, что учитель физкультуры играл роль Снегурочки из популярного советского мультфильма «Ну, погоди!», которую исполнял волк мужского пола. Дети были рады, и никакого злого умысла или подтекста в этом не было.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Найден мёртвым актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн

В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе

The Thaiger: Отчим несколько месяцев насиловал и запугивал 10-летнюю падчерицу

#учитель
#дети
#волк
#преподаватель
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде
27 декабря 2023, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.

Однако оппозиция выступила против такого документа, объясняя это тем, что в нем есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.

Ранее стало известно, что в Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Ратификация была необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.

Читайте также:

Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

В горах Абхазии ищут семерых вооружённых людей

Абхазия вернет России незаконно полученные жителями 25 млн рублей
#москва
#соглашение
#комплекс
#закон
#участок
#митинг
#собственность
#дачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол в Вене Любинский заявил, что бессмысленно обсуждать транзит газа без РФ
27 декабря 2023, 10:07

Фото: istockphoto/MikeMareen

Без участия и согласования с Россией вести разговоры о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
Об этом сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, когда комментировал идею Киева провести транзит газа из России без контракта.

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», - заявил Дмитрий Любинский.
По его мнению, заявления украинских чиновников уже давно себя обесценили и не заслуживают никакого внимания со стороны РФ.

«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные «пряники», - заявил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF, ссылаясь на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, сообщал, что украинская сторона намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если не будет транзитного контракта, Украина вместе с партнерами из ЕС планирует найти решение для этого.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября сообщил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

Читайте также:

В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде

FT: ЕС готовит запасной план финансовой помощи Киеву в размере €20 млрд
#австрия
#россия
#украина
#газ
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины
Экс-советник генсека НАТО Куят: Члены альянса заблокируют прием Украины
27 декабря 2023, 07:13

Фото: istock / Michele Ursi

Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в беседе с немецким журналистом Флавио фон Вицлебену.

«НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. . И не произойдет», — заявил экс-председатель.
До этого сообщалось, что Европейский союз подготавливает запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. По новому плану, члены объединения обязаны взять на себя перед бюджетом Евросоюза финансовые гарантии, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.

Также ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз и НАТО верным решением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова: США в 2024 году всеми силами будут поддерживать конфликт на Украине

Российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ

«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
#армия
#украина
#интервью
#государство
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф