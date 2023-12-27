Песков попросил «помиловать» его после вопроса о «голой вечеринке» Ивлеевой

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать скандальную вечеринку, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева.
Речь идет о мероприятии, которое состоялось в одном из столичных клубов. Ивлеева пригласила на мероприятие представителей шоу-бизнеса, которые, согласно установленному дресс-коду, пришли на вечеринку «почти голыми». Внешний вид популярных артистов раскритиковала общественность.
Среди посетивших заведение были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Ксения Собчак и другие.
После скандального мероприятия, компании поспешили расторгнуть с контракты с Ивлеевой и отменить съемки.
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Среди посетивших заведение были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Ксения Собчак и другие.
«Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — ответил на вопрос журналистов спикер Кремля.
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Анастасия Крестьянова