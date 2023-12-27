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Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» есть шанс стать лучше

27 декабря 2023, 12:07
iФото: stockphoto/Andre2013

iФото: stockphoto/Andre2013

Общественное осуждение, обрушившееся на участников скандальной «голой вечеринки» в московском клубе, даёт им шанс стать лучше, пройдя через страдания и работу над собой.
Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие артисты и блогеры пришли в полуобнажённом виде, следуя дресс-коду. Организовала вечеринку блогер Анастасия Ивлеева. Праздник получил скандальную огласку. Некоторым участникам пришлось записывать видеообращения с извинениями. Анастасия Ивлеева попросила россиян дать ей «второй шанс» и принесла извинения артистам, приглашённым на вечеринку.


В эфире радио Sputnik Мария Захарова сказала, что участникам вечеринки пришлось столкнуться с болезненным для них осуждением. По её словам, страна «встала и сказала:

«Мы хотим жить по-другому, мы больше не хотим терпеть навязывание нам вот этого мрака».
«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти путь к тому, чтобы стать чуть лучше», - сказала Мария Захарова.
По её словам, каждому человеку преподают болезненные уроки.

«Вопрос только в том, сумеешь выйти и вынести из этой жизненной ситуации какой-то вывод, который тебя сделает лучше, или это все будет зря? Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше», - говорит Мария Захарова.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку.

После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс». Пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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