Песков пошутил, что каждый должен влюбиться в смех Харрис после слов Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, что после слов Путина о кандидате в президенты США Камалы Харрис, каждый должен влюбиться в её смех. Об этом он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее в ходе пленарного заседания Путин отметил, что Харрис очень выразительно и заразительно смеётся, что указывает на то, что у неё всё хорошо.
Отвечая на вопрос Зарубина о симпатии к смеху Харрис, Песков иронично заявил, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США, и вообще после слов Путина в него должен влюбиться каждый.
Также он заявил, что ранее о поддержке к Харрис никто не говорил, поскольку ожидали сигналов и наблюдали за происходящим в США.
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Отвечая на вопрос Зарубина о симпатии к смеху Харрис, Песков иронично заявил, что теперь ему нравится смех кандидата в президенты США, и вообще после слов Путина в него должен влюбиться каждый.
Также он заявил, что ранее о поддержке к Харрис никто не говорил, поскольку ожидали сигналов и наблюдали за происходящим в США.
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Анастасия Чинкова