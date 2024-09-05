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«Тонкий политический троллинг»: политолог высказался о призыве Путина поддержать Харрис

Политолог Блохин: слова Путина о поддержке Харрис – тонкий политический троллинг
05 сентября 2024, 14:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис необходимо расценивать как «тонкий политический троллинг». Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день российский лидер в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал поддержать Харрис, как того рекомендовал нынешний глава государства Джа Байден.

По словам Блохина, эти слова – «тонкий политический троллинг», поскольку всем понятно, что и Байден, и Байден несут серьёзный ущерб Штатам.



Также специалист убеждён, что в случае победы на выборах Харрис не будет самостоятельно принимать решения, поскольку этим займутся её команда в составе госсекретаря и советника по национальной безопасности.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

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#сша
#политика
Журналистка ван ден Энде заявила о вреде санкций против RT для демократов
05 сентября 2024, 15:08

Фото: iStock/syahrir maulana

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.
«Это всё означает, что демократы проигрывают. Они знают, что могут проиграть, потому что люди в Америке устали от демократов, также от войны, конечно. И они чувствуют это, они знают это, но им нужно продвигать эту повестку», — прокомментировала в беседе с RT ван ден Энде.

А востоковед, китаист Николай Вавилов отметил, что США слабеют, а прозападные политики уже стремятся налаживать связи с Москвой.

«Вдруг они устремились в Россию. Они будут выступать на пленарке. О чём это говорит? Очевидно, что операция на Украине уже где-то на стадии завершения. И на Востоке уже поняли, что такие встречи ничем особо им не грозят. Также Запад определённо слаб», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.

Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян.

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#сша
#россия
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#операция
#запад
#сми
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Единороссы подготовили почти 1,8 тыс. наблюдателей к выборам в Подмосковье
05 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подготовленные «Единой Россией» наблюдатели будут следить за ходом Единого дня голосования на 1608 УИКах Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году в Подмосковье – большая выборная кампания. Новым Советам депутатов предстоит отстаивать интересы более 2,5 млн избирателей. В августе партия начала обучение наблюдателей. По итогам этой работы от ЕР и от наших кандидатов выдвинуты 1 799 человек. Они будут присутствовать на каждом избирательном участке. Голосование должно пройти честно и легитимно», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что сентябрьские выборы, как и ряд последних кампаний, проходят в условиях непрекращающегося давления на Россию. Важно не допустить каких-либо информационных провокаций. Их цель – раскачать российские общество.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье в Единый день голосования пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.

В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, как Харрис мешает военной помощи Украине
Politico: растущая популярность Харрис мешает военной помощи Киеву на $50 млрд
05 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/lucky-photographer

Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Суть была в том, чтобы обеспечить поступление Киеву помощи даже с учетом позиции Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая», — заявил анонимно один из европейских чиновников.
По данным издания, в Штатах уже не так волнуются из-за возможного возвращения Трампа после выросшей популярности Харрис, потому вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине стал продвигаться медленнее. Отмечается, что между Евросоюзом и США возникли разногласия, ведь Вашингтон стал требовать от Брюсселя гарантий, что замороженные активы останутся неприкосновенными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «репарации».

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#выборы
#ес
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Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы
05 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/Cavan Images

Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
4 сентября стало известно, что Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке.

«Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)», — написал Железняк в Telegram-канале.

Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Накануне агентство Bloomberg предположило, что скорее всего Кулеба будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО, а его место займет Андрей Сибига.


Напомним, Кулеба был министром иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.

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#зеленский
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Зеленский назвал настоящую причину отставки Кулебы
Зеленский объяснил отставку Кулебы недостаточным привлечением военной помощи
05 сентября 2024, 12:25

Владимир Зеленский объяснил уход главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, недостаточным привлечением военной помощи от Запада. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «Общественное».
По словам источника, во время заседания партии Зеленского «Слуга народа» лидер киевского режима заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи в сфере вооружений.

Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила надежду, что страны-члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

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#нато
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Путин раскрыл фаворита России на выборах в США
Путин: Байден был фаворитом России на выборах в США, но он вышел из гонки
05 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/vchal

Нынешний президент США Джо Байден был «фаворитом» России на выборах в США, однако он покинул предвыборную гонку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин подчеркнул, что после выхода из президентской гонки Байден порекомендовал всем своим сторонникам поддержать нового кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. В связи с этим, Россия будет поддерживать её.

Вместе с тем президент подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счёте выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.

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#сша
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#выборы
#владимир путин
#камала харрис
#джозеф байден
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Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис
05 сентября 2024, 11:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал смех кандидата в главы США Камалы Харрис заразительным, а это означает, что у неё всё хорошо. Об этом российский лидер сообщил в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что нынешний глава США Джо Байден ранее рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис. Российская сторона также приняла решение о поддержке кандидата.

Вместе с тем Путин указал на смех Харрис, назвав его выразительным и заразительным, что говорит о том, что у неё хорошо.

Вслед за этим президент указал на санкционные ограничения, введённые Дональдом Трампом в отношении России во время нахождения у власти. Ранее ни один президент не вводил столько санкций против страны.

Путин выразил надежду на то, что пребывающая в хорошем настроении Харрис не станет совершать подобного рода действий.

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#владимир путин
#камала харрис
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#россия
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Украиной правят «инопланетяне», заявил Путин
05 сентября 2024, 11:32

Фото: сайт Кремля

Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые вообще не думают об этой стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя потери ВСУ на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери, что говорит об абсолютном равнодушии украинских властей.

При этом он подчеркнул, что иногда ему кажется, будто у власти на Украине стоят «инопланетяне или иностранцы».

Также президент отметил непонимание того, что власти будут делать дальше и как решат серьёзные проблемы.

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#украина
#владимир путин
#власть
#политика
#всу
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Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве
Путин: с Дуровым можно было бы встретиться в Москве при его желании
05 сентября 2024, 11:15

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве. Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве», — сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встречался с Павлом Дуровым всего один раз в Москве много лет назад, где тот делился своими планами.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

Ранее стало известно, что бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#telegram
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