Фото: сайт Кремля
Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис необходимо расценивать как «тонкий политический троллинг». Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день российский лидер в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал поддержать Харрис, как того рекомендовал нынешний глава государства Джа Байден.
По словам Блохина, эти слова – «тонкий политический троллинг», поскольку всем понятно, что и Байден, и Байден несут серьёзный ущерб Штатам.
Также специалист убеждён, что в случае победы на выборах Харрис не будет самостоятельно принимать решения, поскольку этим займутся её команда в составе госсекретаря и советника по национальной безопасности.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября.
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По словам Блохина, эти слова – «тонкий политический троллинг», поскольку всем понятно, что и Байден, и Байден несут серьёзный ущерб Штатам.
Также специалист убеждён, что в случае победы на выборах Харрис не будет самостоятельно принимать решения, поскольку этим займутся её команда в составе госсекретаря и советника по национальной безопасности.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября.
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Анастасия Чинкова