Песков: позиция Японии о возобновлении диалога ожидаема

Фото: Сайт Кремля
Реакция японской стороны на слова президента РФ Владимира Путина об условиях продолжения диалога о заключении мирного соглашения ожидаема. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно ожидаемая. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства, и больше к этому добавить нечего», – сказал Песков
До этого Путин заявлял об отсутствии на текущий момент условий, чтобы продолжать мирный диалог с Японией по Курильским островам. Российский лидер отмечал, что Токио присоединился к усилиям нанести стратегическое поражение России.
В ответ генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявлял, что позиция Москвы, которая хочет переложить ответственность на Японию, совершенно неприемлема и несправедлива.
В апреле российский дипломат Мария Захарова в свете доклада японского МИДа о якобы незаконной оккупации российской стороной Южных Курил заявила, что независимость страны над Южными Курильскими островами неоспорима и не обсуждается.
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Никита Кротов