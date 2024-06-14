Песков: Предложение Путина по Украине не ультиматум, а мирная инициатива

Фото: сайт Кремля
Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине несёт мирный и конструктивный характер. Оно комплексное, очень продуманное и глубокое.
Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал слова российского лидера ультиматумом.
Он также подчеркнул, что со времени последних переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле ситуация изменилась как де-юре, так и де-факто. Следует учитывать геополитическую ситуацию после того, как в состав России в соответствие с международным правом и в результате референдумов вошли четыре новых региона.
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«Это неверное понимание. Это именно мирная инициатива», — сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что со времени последних переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле ситуация изменилась как де-юре, так и де-факто. Следует учитывать геополитическую ситуацию после того, как в состав России в соответствие с международным правом и в результате референдумов вошли четыре новых региона.
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Александр Бойцов