Зеленский отреагировал на мирные предложения Путина по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирные предложения президента России Владимира Путина.
Как пишет Reuters, в кулуарах саммита G7 Зеленский назвал их «ультиматумом». По его словам, предложения ничем не отличаются от прошлых посланий.
Зеленский уверен, что Россия не прекратит наступление, даже если Украина выполнит все требования.
Как ранее заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Россия при отказе Киева от условий Путина в любом случае освободит территорию новых субъектов, а характер боев не изменится. РФ продолжит идти вперед.
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Зеленский уверен, что Россия не прекратит наступление, даже если Украина выполнит все требования.
Как ранее заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, Россия при отказе Киева от условий Путина в любом случае освободит территорию новых субъектов, а характер боев не изменится. РФ продолжит идти вперед.
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Алёна Самарева