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Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии

Песков: выборы президента Молдавии нельзя считать честными и демократическими
Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Выборы президента Молдавии нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва может объективно судить о прошедших выборах по проживающим в РФ гражданам Молдавии, которым не была предоставлена возможность проголосовать. Песков подчеркнул, что этот факт не мог не оказать влияния на результаты выборов.

Выборы в Молдавии были полны избирательных манипуляций, заключил пресс-секретарь российского лидера.



Напомним, глава государства Молдавии Майя Санду победила на выборах президента по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33% граждан.

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«Никому не отсидеться»: Россия ответит в случае прямой агрессии НАТО
Лавров: РФ адекватно ответит в случае прямой агрессии НАТО
05 ноября 2024, 16:31

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Россия адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.
«Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры», — заявил Лавров.

Он пояснил, что ответ Москвы будет полностью соответствовать закрепленному в Уставе ООН суверенному праву России на самооборону, при этом для обеспечения безопасности страны будут использоваться все имеющиеся средства, подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, никто не сможет отсидеться «ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем».

Министр отметил, что, если Киев начнет наносить удары по России с помощью западного оружия, то это будет означать, что страны НАТО открыто вступят в конфликт, так как без их прямого разрешения Киев сделать этого не сможет.

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В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией
Минобороны РБ: НАТО готовится к вооруженному противостоянию с РФ и Белоруссией
05 ноября 2024, 15:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк в беседе с газетой «Во славу Родины».
Куприянюк рассказал, что группировка ВСУ у белорусской границы уже насчитывает порядка 15 тысяч человек. По его словам, военно-политическая обстановка вокруг республики в ближайшее время сохранит повышенную напряженность. Он добавил, что в отношении находящихся в приграничье сотрудников силовых ведомств РБ регулярно осуществляются провокационные действия.

Куприянюк подчеркнул, что основные усилия западных стран сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании войск и расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

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Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку
Глава Коми Уйба подал в отставку и перейдет на работу на федеральном уровне
05 ноября 2024, 15:09

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

Глава республики Коми Владимир Уйба покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — пояснил Уйба.

Он подчеркнул, что для него это новый вызов и огромная ответственность. Уйба также выразил благодарность российскому лидеру за доверие и предложение.

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Уйбу и.о. главы Коми 2 апреля 2020 года. На должность главы региона его избрали в сентябре того же года.

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#коми
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Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 млн долларов
05 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция полностью списала Киргизии внешний долг, который составлял 62,3 миллиона долларов. Об этом сообщил киргизский президент Садыр Жапаров после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.
«Хочу поблагодарить лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за принятие решения о списании внешнего долга», — заявил Жапаров.

Таким образом, внешний долг Киргизии перед Турцией списан в полном объеме.

Ранее Жапаров заявлял, что Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.

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«Гражданская война»: Политолог рассказал, чем могут закончиться выборы в США
Политолог Дудчак: если в выборах США победит Трамп, то начнется гражданская война
05 ноября 2024, 13:28

Фото: istock / rarrarorro

5 ноября в США проходят 60-е президентские выборы. За пост поборются бывший глава государства и бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от Республиканской партии, и действующий вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.
«Оба кандидата желают поражения России, но разными способами. Поэтому что Трамп, что Харрис нам не друзья. Но лучше, чтобы была Харрис, потому что эти сумасшедшие скорее доведут страну до ручки, но мы уже знаем, как с ними обращаться», — поделился эксперт.

Он также объяснил, что может быть при победе Трампа на выборах.
«Заявления Трампа о том, как он за сутки остановит войну, настораживают. Понятно, что это предвыборные номера, но он подразумевал, что Россия не сможет вести боевые действия, что он обрушит экономику России за счет резкого снижения цен на углеводород – вот план Трампа, а не прекращение финансирования нацистского режима. Если придет Трамп, то тягота финансирования содержания режима будет переложена на плечи европейского союза. Европейцам стоит переживать по этому поводу», — высказался Дудчак.

Он добавил, что России нет дела до выборов в США и кандидатов, однако можно просто наблюдать за этим «шоу».
«Хотелось бы надеяться, что при любом исходе выбора проигравшая сторона будет недовольна, что сможет привести к конфликтам и к гражданской войне в США, чтобы они отвлеклись от остального глобуса и занялись своими внутренними проблемами», — заявил политолог.

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«Невнятные вбросы»: В Кремле оценили информацию о тайной операции России
Песков назвал невнятным вбросом статью WSJ об операции РФ со взрывчаткой в ЕС
05 ноября 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невнятным вбросом статью The Wall Street Journal, где опубликованы обвинения в причастности военной разведки России к пересылке взрывчатки курьерскими службами в страны ЕС.
Ранее издание писало, что РФ вела некую тайную операцию по пересылке взрывчатых веществ. В конце октября в прокуратуре Польши заявили о задержании четырёх диверсантов, которые действовали в Евросоюзе и Британии. Их подозревают в пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами. При этом посылки якобы самовоспламенялись или взрывались еще при транспортировке. Считается, что посылки должны были попасть в США и Канаду.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — заявил Песков.

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#кндр
#песков
#рф
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«Мёртвые голосуют»: Политолог назвал выборы в США шоу с попкорном
Политолог Дудчак: на выборах в США голосовую мертвые люди в разных штатах
05 ноября 2024, 12:29

Фото: iStock/twinsterphoto

Сегодня, 5 ноября, в США последний день основного голосования на выборах президента. По данным опросов, Харрис опережает Трампа.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что на выборах в США раскрываются все прелести американской демократии.
«Во вчерашний день, 4 ноября, проголосовало больше 70 миллионов. Многие из них по почте, любимый трюк демократов — голоса по почте, голоса людей с неподтвержденным гражданством — тоже трюк. Мертвые люди голосуют у них неоднократно в разных штатах. Все прелести американской демократии на лицо», — рассказал эксперт.

По его словам, люди следят за выборами в США, потому что это самая крупная на бумаге экономика мира, и, невзирая на некоторые факторы, от нее все же многое зависит.
«Мы не можем за этим не следить, потому что это шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим. Как бы там ни было, США самая крупная на бумаге экономика мира, которая портит воздух по всей планете. Для нас это просто шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим», — заявил политолог.

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Пушилин прокомментировал заявление Киева о мобилизации женщин в ВСУ
Пушилин: заявлениями о призыве женщин Киев пытается узнать мнение общественности
05 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/ Valeriia Sivakova

Украинские власти пытаются узнать мнение общественности о снижении мобилизационного возраста призыва женщин в ряды армии ВСУ, заявляет глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение», — прокомментировал он заявления Киева.

По словам главы ДНР, подобные призывы из уст украинских политиков — обычное дело. Денис Пушилин уверен, что подобного рода заявления свидетельствуют об ухудшении ситуации для украинской стороны.

Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала к мобилизации женщин в ряды ВСУ. По её словам, тогда меньше мужчин будут мобилизировать. Она считает, что начать нужно с тыловых должностей — делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны. Мужчин, занимавших данные должности, Безуглая предлагает отправить на линию фронта.

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#всу
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Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом
05 ноября 2024, 12:10

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Об этом миллиардер сообщил в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск отметил, что Харрис, как вице-президент, обладает информацией о всех солдатах, которые находятся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Согласно мнению предпринимателя, слова кандидата в президенты США от демократов были «наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью».

Напомним, ранее Камала Харрис заявляла, что на сегодняшний день впервые в истории Штатов якобы нет ни одного действующего военнослужащего ВС США, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.

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#маск
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#военные
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