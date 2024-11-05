Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Выборы президента Молдавии нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва может объективно судить о прошедших выборах по проживающим в РФ гражданам Молдавии, которым не была предоставлена возможность проголосовать. Песков подчеркнул, что этот факт не мог не оказать влияния на результаты выборов.
Выборы в Молдавии были полны избирательных манипуляций, заключил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, глава государства Молдавии Майя Санду победила на выборах президента по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33% граждан.
Читайте также:
В МИД ответили, кто обеспечил Санду победу на выборах
ЦИК Молдавии обработал 100% протоколов
Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей
Выборы в Молдавии были полны избирательных манипуляций, заключил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, глава государства Молдавии Майя Санду победила на выборах президента по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33% граждан.
Читайте также:
В МИД ответили, кто обеспечил Санду победу на выборах
ЦИК Молдавии обработал 100% протоколов
Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей
Екатерина Коршунова