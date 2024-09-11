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Песков призвал критически относиться к данным о пуске дрона из Норвегии

11 сентября 2024, 14:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не воспринимать сведения некоторых интернет-СМИ в качестве первоисточника, говоря об информации, что один из беспилотников на Мурманскую область был выпущен из Норвегии.
«Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Он также предостерег россиян от восприятия различной информации из электронных СМИ в качестве первоисточника.



Напомним, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Всего, по данным губернатора Андрея Чибиса, в регионе сбили три украинских беспилотника.

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Западные СМИ признали популярность RT за рубежом
11 сентября 2024, 14:35

Фото: iStock/badahos

Зарубежные СМИ признали рост популярности на Западе телеканала RT, а также отреагировали на сообщения о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Так, американская газета The Washington Post написала о том, что якобы российское вмешательство в выборы США 2024 года стало более изощрённым, чем прежде.

«Многие американцы, придерживающиеся правых взглядов, пересылают в соцсетях новости от RT, и RT Español также очень популярен, в своё время он был самым быстрорастущим новостным каналом в Латинской Америке», — приводит RT со ссылкой на телеканал слова американского профессора Даррена Линвилла.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию главы РФ Владимира Путина. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по мнению Пескова, имя главы российского государства используется в предвыборной гонке США как политический инструмент.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу.

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#политика
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ЕК: Европа всё ещё получает впечатляющие объёмы российского газа
11 сентября 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Denis Shevchuk

Евросоюз всё ещё получает «впечатляющие объёмы» газа из России. Хотя несомненно, что после начала Москвой специальной военной операции на Украине поставки значительно сократились.
Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, ЕС в настоящее время получает 18% от общего объёма импортируемого голубого топлива. В то время как в 2021 году показатель российских поставок газа в Европу составлял 45%.

Симсон также считает, что Евросоюз готов к завершению контракта по транзиту российского газа через Украину. Договор истекает в конце нынешнего года, и Киев ранее неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.

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#ес
#евросоюз
#киев
#рф
#газ
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Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лэмми прибыли в Киев
11 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Этот визит был анонсирован заранее.
На снимке, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», позади американского и британского дипломатов можно увидеть бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

В ходе визита Блинкен и Лэмми обсудят с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей долгосрочные военные и экономические потребности Киева. Не исключено также, что будет обсуждаться просьба Украины о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Окончательное решение по этому вопросу ожидается после встречи президента США Джозефа Байдена т британского премьер-министра Кира Стармера 13 сентября.

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В Кремле высказались о возможном разрешении Запада Киеву бить по РФ
Песков: Решение разрешить Киеву бить ракетами по РФ, скорее всего, уже принято
11 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/yulenochekk

Решение разрешить киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами, скорее всего, уже приняли, а теперь происходит формализация через СМИ. Об этом в рамках брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно требует от западных союзников дальнобойных вооружений и разрешения бить ими вглубь российских территорий.

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#ракетный удар
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Володин пригрозил более мощным оружием в ответ на поставки дальнобойных ракет Киеву
Володин: РФ ответит более разрушительным оружием на поставки Киеву ракет
11 сентября 2024, 12:47

Фото: сайт Госдумы РФ

Россия ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает США, Англию, Германию и Францию соучастниками военного конфликта, обращаясь к ним с просьбой о поставках дальнобойного оружия.
«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», – написал спикер ГД.

Глава парламента также отметил, что у Зеленского вряд ли получится сохранить власть. По сообщению Володина, украинский лидер вывез своих родителей в Израиль, а его семья живет в Лондоне. Поэтому Зеленского не волнует безопасность граждан Украины.
«Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным. Его ждет суд», – сказал спикер Госдумы РФ.

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#израиль
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#безопасность
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Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве
11 сентября 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Maryana Serdynska

Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил на вокзале в Киеве поезд из Краматорска, в котором возвращались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом указано на странице группы Brutto в Instagram*.
Он отметил, что по прибытии поезда Краматорск — Киев с возвращающимися солдатами ВСУ постоянно звучит песня его группы.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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«Это атака США на Россию»: Профессор Дизен предупредил о третьей мировой
Профессор Дизен: разрешение Украине наносить удары будет атакой США на Россию
11 сентября 2024, 12:14

Фото: istock/petervician

Разрешение наносить удары по российской территории дальнобойным оружием со стороны Украины станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.
«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», – сказал эксперт.

О возможности разрешить Украине быть по России ранее заявил госсек США Энтони Блинкен. Речь шла об американских ракетах ATACMS. По сообщению председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Блинкен намерен сделать заявление по ракетным ударам в ходе визита на Украину.

При этом официально Белый дом заявляет, что не поддерживает идею о применении Украиной американского дальнобойного оружия на территории России.

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В Киев приехали представители властей Чехии, Литвы и Латвии
11 сентября 2024, 11:55

Фото: istockphoto/artJazz

В Киев прибыли с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Литовский президент сообщил, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Другие политики также намерены встретиться с главой киевского режима, сообщает украинское издание «Бабель». Основной темой переговоров станет дальнейшее оказание военной и экономической помощи Киеву. Также стороны намерены обсудить возможное вступление Украины в Евросоюз.

Науседа также намерен встретиться со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Глава прибалтийской республики примет участие в открытии литовско-украинского форума оборонной промышленности. Глава Сената Чехии в свою очередь заявил, что приехал для того, чтобы принять участие в работе саммита «Крымская платформа».

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Захарова отреагировала на прошедшие в США предвыборные теледебаты
Захарова: прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу
11 сентября 2024, 10:56

Фото: сайт МИД РФ

Прошедшие в США предвыборные теледебаты являются очередным шоу. Об этом радио Sputnik сообщила российский дипломат Мария Захарова.
«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой», — сказала официальный представитель российского МИДа.
Выборы в президенты США состоятся 5 ноября. Основными кандидатами в хозяева Белого дома являются демократ Камала Харрис, которая заменила в предвыборной гонке действующего президента США Джо Байдена и республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Камалу Харрис уличили в жульничестве при дебатах с Трампом.

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