Песков призвал критически относиться к данным о пуске дрона из Норвегии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не воспринимать сведения некоторых интернет-СМИ в качестве первоисточника, говоря об информации, что один из беспилотников на Мурманскую область был выпущен из Норвегии.
«Вы знаете, давайте все же к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Эта информация, скорее, ей владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал Песков.
Он также предостерег россиян от восприятия различной информации из электронных СМИ в качестве первоисточника.
Напомним, ранее Telegram-канал Shot сообщил, что один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Всего, по данным губернатора Андрея Чибиса, в регионе сбили три украинских беспилотника.
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Элина Позднякова