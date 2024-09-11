Дроны ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском

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Два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял о том, что украинские беспилотники совершили налет на регион. Чиновник попросил граждан верить только официальным данным и сообщать о любых подозрительных предметах на земле и в воздушном пространстве в оперативные службы.
Кроме того, уточнялось, что в двух авиагаванях ввели план «Ковер» и ограничения на полеты. Чибис отмечал, что работает противовоздушная оборона.
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