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Дроны ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском

Mash: дроны боевиков ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском
11 сентября 2024, 12:27
Фото: istockphoto/rancho_runner

Фото: istockphoto/rancho_runner

Два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».


Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял о том, что украинские беспилотники совершили налет на регион. Чиновник попросил граждан верить только официальным данным и сообщать о любых подозрительных предметах на земле и в воздушном пространстве в оперативные службы.

Кроме того, уточнялось, что в двух авиагаванях ввели план «Ковер» и ограничения на полеты. Чибис отмечал, что работает противовоздушная оборона.

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#россия
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#дрон
#бпла
#беспилотник
#новости
На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая
11 сентября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь человек, а также домашних животных спасли огнеборцы в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Дедовск городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы дома, заметившие сильное задымление в подъезде. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Из-за плотного дыма, который распространился по лестничным пролётам, жильцы верхних этажей не могли выйти из квартир и просили о помощи», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно сформировали цепочку газодымозащитников и начали спасать людей и тушить огонь. При помощи специальных устройств пожарным удалось вывести с верхних этажей горящего дома восемь человек, в том числе — трёх детей в возрасте от пяти до девяти лет и одного четырнадцатилетнего подростка.

Кроме того, пожарные спасли питомцев из квартир на третьем и четвёртом этажах: они нашли и вынесли из задымлённых помещений собаку, попугая и двух кошек.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, на другие квартиры он не перекинулся. Пострадавших нет.

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#дедовск
#истра
#пожар
#спасатели
#мособлпожспас
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Взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге
URA.RU: взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге
11 сентября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Zeferli

Взрыв из-за устройства с таймером произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, информирует URA.RU, ссылаясь на силовиков. Предположительно, механизм могли активировать диверсанты.
«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — рассказал источник журналистам.
Ранним утром произошел хлопок рядом с гаражным кооперативом, где неподалеку находится воинская часть. Пострадали три машины, один человек получил ранение.

Предварительно, речь может идти о диверсии. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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#россия
#новости
#екатеринбург
#взрывы
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Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис
11 сентября 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область, сообщил глава региона Андрей Чибис. Он призвал граждан быть бдительными, сообщать о наличии подозрительных предметов на земле или в воздухе в экстренные службы, а также доверять официальным данным.
«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются», — сказал чиновник РИА Новости.

Он добавил, что противовоздушная оборона уничтожает вражескую технику. Ранее сообщалось, что в двух авиагаванях Мурманской области ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Украины.

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#россия
#украина
#беспилотник
#всу
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В двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов
11 сентября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/NiseriN

План «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников ввели в двух авиагаванях под Мурманском, пишет Baza.
По информации журналистов, три неизвестных дрона обнаружили в районе Североморска. Затем на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты, ввели полетные ограничения.

Украинские неонацисты регулярно запускают дроны на российские территории. В качестве целей противник использует мирное население. По оценкам экспертов, боевики ВСУ и их командование идут на такие шаги, чтобы показать своим западным хозяевам способность нанести ущерб России. Украина терпит поражения на поле боя.

Ранее сообщалось, как боевики ВСУ атаковали мирных граждан в Курской области.

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18 жильцов повреждённого дроном дома в Раменском попросили временные квартиры

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#россия
#аэропорты
#новости
#бпла
#беспилотник
#дрон
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18 жильцов повреждённого дроном дома в Раменском попросили временные квартиры
11 сентября 2024, 11:08

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Предоставить временное жильё попросили 18 жильцов дома в Спортивном проезде города Раменское, который накануне был поврежден из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Жители, которым была нужна помощь, размещены в пункте временного пребывания. Позже им предоставили возможность временного проживания в гостинице спортивной базы «Сатурн» в Кратове. Временным жильём обеспечены 18 человек, в том числе семеро детей. Накануне в 23 часа в квартиры с первого по шестой этажи многоэтажки подали электроснабжение, восстановили подачу холодной воды», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в квартиры с седьмого по 17 этажи жильцы смогут вернуться после ремонта, который может занять два – три месяца.

Ранее сообщалось, что во вторник в результате ночной атаки БПЛА в доме в Спортивном проезде погибла женщина, пострадали восемь человек. Кроме того, было повреждено 54 квартиры. В многоэтажке Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов. Они загорелись, но на квартиры огонь не перекинулся.

Около 200 жителей повреждённых домов расположились в пунктах временного размещения в ДК им. Воровского и в Доме учителя.

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#дрон
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#московская область
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Бывший глава МЧС Крыма Садаклиев арестован по обвинению в превышении полномочий
11 сентября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Rawf8

По обвинению в превышении служебных полномочий арестован экс-глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий», — прокомментировали там.
Садаклиев с февраля 2021 года занимал пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. В августе глава региона Сергей Аксенов информировал, что Садаклиев покинул должность по собственному желанию. Никаких дополнительных подробностей о деле Садаклиева пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Следком открыл дело после схода вагонов грузового состава под Белгородом.

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#россия
#крым
#мчс
#арест
#новости
#криминал
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Жителям Каширы выплатят компенсации за ущерб имуществу из-за падения беспилотника
11 сентября 2024, 10:23

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Жителям Каширы, имуществу которых был причинён ущерб в результате падения БПЛА, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Безопасность стала одной из главных тем очередного расширенного оперативного совещания администрации муниципалитета.
«В связи с падением беспилотника решаем вопрос с выплатой компенсаций. Сейчас разрабатываем соответствующий документ. В дошкольном отделении, остекление которого пострадало от обломков дрона, ведутся восстановительные работы. Дети на время распределены по другим учреждениям. Все наши службы округа готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ситуаций, связанных с БПЛА», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
Во вторник глава муниципалитета сообщал, что ночью обломки сбитого беспилотника упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Повреждения получили остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Никто не пострадал.

Как информировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, всего ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
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#михаил шувалов
#кашира
#беспилотник
#дрон
#бпла
#подмосковье
#московская область
#компенсации
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Энергодар и ближайшие сёла остались без света из-за обрыва ЛЭП
11 сентября 2024, 10:03

Фото: istockphoto/TebNad

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и ближайшие населённые пункты региона оказались обесточены. Причина заключается в обрыве высоковольтной линии электропередачи.
Обрыв произошёл в ночь на 11 августа за пределами Энергодара, сообщили представители администрации города-спутника Запорожской АЭС в своём телеграм-канале. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад ГУП «Таврия-Энерго» уже прибыли на место и приступили к ликвидации аварии. Электроснабжение Энергодара и других населённых пунктов будет восстановлено в полном объёме в ближайшее время.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС сообщила, что электроснабжение станции не нарушено, все системы функционируют в штатном режиме. В любом случае, на ЗАЭС есть резервные источники питания, но задействовать их пока не потребовалось.

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СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
11 сентября 2024, 09:59

Фото: istock/blinow61

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

«Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)», — отмечается в сообщении.

Следователями проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины, условия и обстоятельства произошедшего.

Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом доме произошло обрушение подвала и первого этажа на площади примерно 36 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
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