Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис

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Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область, сообщил глава региона Андрей Чибис. Он призвал граждан быть бдительными, сообщать о наличии подозрительных предметов на земле или в воздухе в экстренные службы, а также доверять официальным данным.
«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются», — сказал чиновник РИА Новости.
Он добавил, что противовоздушная оборона уничтожает вражескую технику. Ранее сообщалось, что в двух авиагаванях Мурманской области ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Украины.
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