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План «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников ввели в двух авиагаванях под Мурманском, пишет Baza.
По информации журналистов, три неизвестных дрона обнаружили в районе Североморска. Затем на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты, ввели полетные ограничения.
Украинские неонацисты регулярно запускают дроны на российские территории. В качестве целей противник использует мирное население. По оценкам экспертов, боевики ВСУ и их командование идут на такие шаги, чтобы показать своим западным хозяевам способность нанести ущерб России. Украина терпит поражения на поле боя.
Ранее сообщалось, как боевики ВСУ атаковали мирных граждан в Курской области.
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Украинские неонацисты регулярно запускают дроны на российские территории. В качестве целей противник использует мирное население. По оценкам экспертов, боевики ВСУ и их командование идут на такие шаги, чтобы показать своим западным хозяевам способность нанести ущерб России. Украина терпит поражения на поле боя.
Ранее сообщалось, как боевики ВСУ атаковали мирных граждан в Курской области.
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Никита Кротов