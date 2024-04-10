Фото: сайт Кремля
Вхождение в состав РФ республик Донбасса и областей Новороссии при разрешении украинского конфликта следует учитывать всем, в том числе Организации Объединённых Наций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш хотел бы завершения вооружённого противостояния на Украине при соблюдении принципов территориальной целостности. Глава международной организации таким образом отреагировал на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он будет добиваться от Киева территориальных уступок ради заключения мира.
В ответ на это представитель Кремля указал, что геополитические реалии и в России, и на Украине сейчас совсем другие. Российская Федерация стала больше, в её состав вошли четыре новых региона. С этим фактом придётся считаться всем, подчеркнул Песков.
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Александр Бойцов