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Песков призвал ООН учитывать то, что Россия стала больше

10 апреля 2024, 14:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Вхождение в состав РФ республик Донбасса и областей Новороссии при разрешении украинского конфликта следует учитывать всем, в том числе Организации Объединённых Наций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш хотел бы завершения вооружённого противостояния на Украине при соблюдении принципов территориальной целостности. Глава международной организации таким образом отреагировал на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он будет добиваться от Киева территориальных уступок ради заключения мира.

В ответ на это представитель Кремля указал, что геополитические реалии и в России, и на Украине сейчас совсем другие. Российская Федерация стала больше, в её состав вошли четыре новых региона. С этим фактом придётся считаться всем, подчеркнул Песков.

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«Русские украинцам не братья»: Депутат Миронов согласился со словами Кучмы
10 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов согласился с заявлением бывшего главы Украины Леонида Кучмы о том, что «русские украинцам не братья».
По словам Миронова, речь идёт не про всех украинцев, а только нацистов. Он выразил уверенность, что после победы России в спецоперации в братской Украине произойдет самоочищение «от всей бандеровской сволочи, которая задурила людям головы».

«И у нас с украинцами будет мир и общее будущее. А у нацистов – нет», — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла РФ открыть на многое глаза. Стало понятно, кто стране друг, а кто враг.

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Парламент Венгрии приостановил участие страны в ДОВСЕ из-за России
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ
10 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. За это проголосовали 177 депутатов.
Прежде о приостановке Венгрии в участии в договоре сообщил госсекретарь МИДа Петер Старай. Он заявил, что присутствие страны в ДОВСЕ не имеет значения, так как из соглашения прежде вышла Россия.

Напомним, из ДОВСЕ прежде вышла Турция. В США такое решение объяснили улучшением отношений с Вашингтоном.

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Песков неожиданно высказался об отношениях России и Армении
Песков назвал Армению важным партнёром и союзником России
10 апреля 2024, 14:32

Фото: сайт Кремля

Армения является близким партнёром и союзником России. Значение взаимоотношений двух стран сложно переоценить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы, такие, например, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Кроме того, Москву и Ереван исторически связывают двусторонние отношения, в том числе гуманитарные, добавил представитель Кремля.

Песков, впрочем, признал, что в процессе такого тесного диалога и взаимодействия вполне могут время от времени возникать какие-то проблемы и шероховатости. Он подчеркнул, что диалог между Россией и Арменией продолжается на рабочем уровне, и в процессе этого диалога и будут разрешаться возникающие сложные моменты в отношениях между государствами.

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#москва
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Песков: Попавшие под санкции бизнесмены могут отстаивать свои права в суде
10 апреля 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС о снятии санкций Евросоюза с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Он заметил, что представители крупного бизнеса имеют право защищать свои интересы в судебных инстанциях и делают это.
Таким образом представитель Кремля отреагировал на вопрос, видит ли Москва какой-либо позитив и признаки проявления здравого смысла в этом решении. Песков также отметил, что каждый подобный случай строго индивидуален, имеет свои обстоятельства и особенности, поэтому и воспринимать его следует по-отдельности, в индивидуальном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжает считать абсолютно все санкции против России, в том числе и включение в санкционные списки российских бизнесменов, незаконными. Дмитрий Песков добавил, что, по его мнению, другим предпринимателям из России следует продолжать оспаривать подпадание под санкции в судебных инстанциях.

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«Как оккупанты»: Гуцул — о действиях властей Молдавии
10 апреля 2024, 13:14

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя как оккупанты.
По ее словам, сотрудники силовых служб применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы.

«Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — написала Гуцул в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что флаг ЕС, который люди президента Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.

Ранее Гуцул заявил, что реакция граждан на Санду связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.

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#молдова
#митинг
#власть
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Суд ЕС отменил персональные санкции против Петра Авена
Суд ЕС отменил санкции против российского предпринимателя Петра Авена
10 апреля 2024, 12:48

Фото: iStock/syahrir maulana

Европейский суд общей юрисдикции исключил российского предпринимателя Петра Авена из санкционных списков Европейского союза, передает 10 апреля РИА Новости.
Согласно принятым постановлениям Совета ЕС, упоминание Авена исключается из санкционных списков. Председатель суда, зачитывавший решение, также отметил, что Совет ЕС обязан возместить издержки и расходы, связанные с этим делом.

Иски российских предпринимателей против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть обжалованы. По материалам суда, заявители утверждали, что представленные доказательства не соответствуют европейским стандартам для включения их в санкционные списки.

Предприниматели также считают, что принятые меры являются излишними и не соответствуют заявленным целям Совета ЕС, и могли бы быть заменены на менее строгие ограничения.

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Захарова: Украина расплачивается своими детьми за помощь Евросоюза
10 апреля 2024, 12:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Работники европейских социальных служб буквально воруют из семей украинских детей под разными предлогами. Они насильно забирают мальчиков и девочек у живых, здоровых и дееспособных родителей.
Об этом в ходе брифинга заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она рассказала, что в адрес российских дипломатов за рубежом продолжают поступать многочисленные жалобы от мам и пап с Украины, которые отчаялись вернуть своих детей, насильно изъятых европейскими органами опеки.

Спикер российского внешнеполитического ведомства объяснила, почему семьи, из которых забрали детей представители социальных служб стран Евросоюза, обращаются именно к России. Дело в том, что в украинских посольствах им отказали в помощи, ссылаясь на некие «политические обстоятельства».

«Создаётся впечатление, что отдавая европейским соцслужбам своих детей, граждан Украины, Киев таким образом расплачивается за военную и финансовую помощь со стороны Евросоюза», — сделала грустный вывод Мария Захарова.

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Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине
Кулеба: Киев хочет, чтобы Индия сыграла ключевую роль на саммите по Украине
10 апреля 2024, 12:38

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его словам, Зеленский ожидает от индийского дипломата участия в вопросе выделения Украине помощи.

Кулеба выразил уверенность в том, что военные действия будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, мирный саммит по Украине запланирован на 16-17 июня. На мероприятие приглашено более 80 стран. При этом, по словам Зеленского, многие государства отказались от участия в саммите из-за хороших отношений с Россией.

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Когда подвели традиционные ценности: Тысячи венгров требуют отставки Орбана
Politico: Тысячи венгров хотят отставки Орбана из-за педофильского скандала
10 апреля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

В минувшие выходные в центре Будапешта около 30 тысяч жителей Венгрии вышли на улицы в знак протеста против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Участники акции требовали отставки политика, который выступает за традиционные ценности, но при этом стал косвенным участником педофильского скандала, сообщает Politico.
Организатором протеста выступил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его мнению, Венгрия стала собственностью премьера, но граждане отказываются следовать за ним.

«Протестующие выступают против олигархической системы, в которой богатые обогащаются за счет незаконных государственных контрактов», — говорится в заявлении Мадьяр.
Уже сейчас эксперты называют нынешние протесты самым опасным кризисом для Орбана за 14 лет его пребывания у власти. Спровоцировали акции помилование подозреваемых в преступлении на почве педофилии.

В 2023 году тогда еще действующий президент Венгрии Каталин Новак помиловала Эндре К. — заместителя директора детского дома в Бичке. Как выяснило следствие, директор детского дома Янош В., с 2004 по 2016 год принуждал несовершеннолетних мальчиков заниматься оральным сексом. Директор получил восемь лет лишения свободы, его заместитель — три года и четыре месяца.

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Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был узнать о том, что обвиненный Эндре вышел на свободу. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации. Разразился скандал. Выяснилось, что Эндре с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила.

Этим решили воспользоваться оппозиционно настроенные венгерские политики. И хотя Каталин Новак на фоне скандала ушла со своего поста, обвинения продолжали сыпаться уже в сторону премьер-министра Орбана. Венгерская оппозиция заявила, что замдиректора детского приюта помиловали благодаря знакомству с рядом влиятельных членов правящей партии ФИДЕС Виктора Орбана. Кроме того, по данным издания Telex, борцовский клуб брата Орбана проводил тренировки в детском доме в Бичке.

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Даже столь косвенная причастность к педофильскому скандалу стала серьезным ударом для репутации самого Орбана, который активно выступает за семейные ценности и права детей, отмечают местные СМИ.

Однако доцент РГГУ Вадима Трухачева в интервью РИА Новости заявил, что текущие протесты не представляют серьезной угрозы для Орбана. Он отметил, что в Венгрии митинги проходят регулярно и по любым поводам. Кроме того, население Будапешта всегда придерживалось более оппозиционных взглядов и больше ориентировано на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые пропагандирует лидер страны.

Трухачев добавил, что Орбана обвиняют в коррупции не первый год и подобные акции в столице Венгрии стали обычным делом. По его мнению, для более серьезных последствий для Орбана на улицы венгерских городов должны выйти не 30 тысяч человек, как это было на последней акции протеста, а 90 тысяч.

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