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Песков призвал серьёзно отнестись к словам Медведчука о трагедии в Одессе

02 мая 2024, 14:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Важно всерьёз отнестись к позиции экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о трагедии в Одессе, поскольку он был частью этих событий, призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что слова Медведчука нужно воспринимать абсолютно серьёзно, поскольку он видел все происходящие 5 мая 2014 года события изнутри.

Песков добавил, что Россия помнит всех пострадавших в этой трагедии, а также отметил, что у таких преступлений нет срока давности.



Кроме того, представитель Кремля назвал произошедшее в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. При этом добавил, что виновники трагедии так и не понесли справедливого наказания.

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#дмитрий песков
#одесса
#украина
#россия
#трагедия
Кучму, Ющенко и Януковича обвинили в недостатке вооружения на Украине
02 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/Andrey Atanov

При экс-президентах Украины Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче в стране сокращалось вооружение, пишет «Слово и дело».
Об этом свидетельствуют результаты расследования временной следственной комиссии Верховной Рады. По данным материалов, которые охватили период 2004-2017 годов, при экс-президентах страны и министрах обороны того времени из состава ВСУ вывели свыше восьми тысяч единиц различной техники.

Речь идёт о 2,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысячи бронетранспортеров и боевых машин пехоты, порядка 750 самолетов и около 580 зенитных ракетных комплексов, уточняется в документе.

Кроме этого, согласно расследованию, обеспечение ВСУ основными видами вооружения и техники находилось на очень низком уровне — боевыми самолетами — на 20%, ЗРК — 40%, боевыми вертолетами — 30%, боевыми кораблями и катерами — 15% от необходимой потребности.

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#украина
#всу
#вооружение
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Выживший в Доме профсоюзов мечтает вернуться в Одессу на танке
02 мая 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, служащий танкистом в зоне спецоперации, мечтает вернуться в родной город на танке и провести парад перед Домом профсоюзов.
Суровикин принимал участие в событиях в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Там он получил перелом рёбер, но смог выжить, так как его спасли одесские казаки. Восстановившись, мужчина уехал в Донецк и пошёл в ополчение. Позже стал танкистом в зоне спецоперации.

«Провести парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей нашей брони. Это естественно. Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я в 2014 году не просто так сюда (в Донецк) пришёл. Но все равно на подсознании звучит одна и та же мысль. Я должен в Одессу заехать на танке», — цитирует РИА Новости Суровикина.

Мужчина также с сожалением высказался, что не может навестить могилы родителей и товарищей, похороненных в Одессе.

Суровикин добавил, что в Доме профсоюзов были православные монахини, а украинские националисты всячески над ними издевались. Впоследствии они стали боевиками «Правого сектора»* и батальона «Азов»**. По словам мужчины, вот уже 10 лет он мстит за трагедию в Доме профсоюзов.

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* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
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#донецк
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Песков отреагировал на слова Байдена о ксенофобии в России
Песков: слова Байдена о ксенофобии отражают реальность с точностью до наоборот
02 мая 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России, заявив, что ксенофобскую политику демонстрирует сам Вашингтон. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что не Россия вводит ограничения против организаций, руководствуясь критериями национальной принадлежности, а также не Москва гоняется за людьми определенной национальности. По словам Пескова, все это делают Штаты.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявление американского президента о ксенофобской политике РФ «отражает реальность с точностью до наоборот».

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.

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#президент
#ограничения
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Убитым в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни
Выжившая в Доме профсоюзов рассказала о «коридоре позора», где избивали людей
02 мая 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе украинские националисты отрезали ступни жертвам после их смерти. Об этом рассказала свидетельница событий 2 мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, её слова передает РИА Новости.
В 2015 году женщина получила убежище в Италии.

«Меня вывели с заднего выхода, там был «коридор позора», где людей избивали, требовали встать на колени. Тебя там и до смерти могли забить. Сбоку стояли спецподразделения милиции, но не наши (одесские – ред.), они стояли как статуи. Меня протолкнули через них, и так я вышла», — рассказала Игнатьева.

Далее женщина в стороне увидела тело 17-летнего Вадима Папура и другого мальчика. На похоронах она заметила, что у трупа отсутствует ступня, хотя у Дома профсоюзов у него были две ноги. Во время похорон второго парня люди также заметили, что у тела отсутствовали обе ступни, они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться, пояснила Игнатьева.

По её словам, жестокость приезжих украинских националистов привела в шок даже одесских активистов «евромайдана», которые впоследствии пытались спасти из здания оказавшихся там людей.

По официальным данным, там погибло 47 человек, однако свидетели расправы говорят, что жертвами стали от 130 до 200 человек.

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#тела
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Украинцы бросают машины у границы и уходят пешком в Молдову
02 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/Михаил Руденко

Жители Украины бросают машины у границы с Молдовой и переходят в другую страну пешком.
Об этом сообщает «Политика страны». По словам очевидцев, так делают многие мужчины призывного возраста, когда украинские военкомы начинают их разыскивать.

У границы с Молдовой можно найти автомобили с номерными знаками из разных регионов, добавляет издание. Зачастую люди оставляют свои автомобили на трассе и скрываются.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели ужесточение правил мобилизации. Теперь боевикам предстоит находиться на поле боя без отпуска длительный период времени.

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#украина
#молдавия
#военком
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Макрон вновь заговорил об отправке французских войск на Украину
The Economist: Макрон назвал условия для отправки французских войск на Украину
02 мая 2024, 14:02

Фото: iStock/e-crow

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Об этом пишет The Economist.
«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины, чего сегодня нет, нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос», — заявил Макрон.

Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.

Таким образом, Макрон считает, что страны Запада не должны полностью отбрасывать вариант отправки своих войск для помощи Украине, ведь ещё в 2022 году многие исключали отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, однако сейчас всё это вооружение полноценно поставляется Украине.

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#макрон
#ядерное оружие
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В Кремле прокомментировали саммит по Украине в Швейцарии
Песков: конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на результат без России
02 мая 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. Без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что позиция России касаемо переговоров хорошо известна. Она последовательна и абсолютно прозрачна. Эту позицию российская сторона неоднократно повторялась, её также подтверждал президент страны Владимир Путин.

Песков добавил, что никаких результатов от предстоящего саммита ждать не следует, поскольку их достижение без участия России просто невозможно.

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.

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#саммит
#конференция
#россия
#кремль
#дмитрий песков
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В Кремле оценили намёки на возможный удар Украины по Крымскому мосту 9 мая
Песков: РФ учитывает желание Киева уничтожить Крымский мост
02 мая 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намёки Украины на удар по Крымскому мосту на 9 мая не являются новостью, Москва учитывает это в своей работе.
Напомним, несколько украинских чиновников, а также посол Литвы в Швеции в своих соцсетях опубликовали посты с фотографиями Крымского моста, где намекают, что Украина может нанести по нему удар, приурочив его к празднованию Дня Победы.

«Это не новость, это было и до этого. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе», — заявил Песков.

Он также добавил, что российские министерства и ведомства принимают все необходимые меры.

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В Швейцарии назвали число приглашённых на конференцию по Украине стран
Швейцария пригласила более 160 делегаций на конференцию по Украине
02 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/william87

Делегации более 160 стран приглашены на конференцию по Украине, которая состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что в число приглашённых входят члены стран G7, G20, БРИКС, стран Евросоюза, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, представители Ватикана и Вселенского патриарха Константинопольской церкви.

Накануне мероприятия на сайте правительства будет опубликован полный список приглашённых стран и организаций.

В основе саммита будут лежать дискуссии, проводящиеся в последние месяцы. В частности, будут обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского и иные мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права.

Власти Швейцарии называют целью конференции стимулирование будущего мирного процесса. Для реализации этого плана участники саммита должны будут создать платформу для диалога, обеспечить участие большого числа стран, определить, как вовлечь Россию и Украину в будущий мирный процесс.

Подчеркнём, что Россия не приглашена на конференцию по Украине.

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#украина
#политика
#конференция
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