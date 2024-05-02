Песков призвал серьёзно отнестись к словам Медведчука о трагедии в Одессе

Фото: сайт Кремля
Важно всерьёз отнестись к позиции экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о трагедии в Одессе, поскольку он был частью этих событий, призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что слова Медведчука нужно воспринимать абсолютно серьёзно, поскольку он видел все происходящие 5 мая 2014 года события изнутри.
Песков добавил, что Россия помнит всех пострадавших в этой трагедии, а также отметил, что у таких преступлений нет срока давности.
Кроме того, представитель Кремля назвал произошедшее в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. При этом добавил, что виновники трагедии так и не понесли справедливого наказания.
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Песков добавил, что Россия помнит всех пострадавших в этой трагедии, а также отметил, что у таких преступлений нет срока давности.
Кроме того, представитель Кремля назвал произошедшее в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. При этом добавил, что виновники трагедии так и не понесли справедливого наказания.
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Анастасия Чинкова