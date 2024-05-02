Убитым в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе украинские националисты отрезали ступни жертвам после их смерти. Об этом рассказала свидетельница событий 2 мая 2014 года, активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева, её слова передает РИА Новости.
В 2015 году женщина получила убежище в Италии.
Далее женщина в стороне увидела тело 17-летнего Вадима Папура и другого мальчика. На похоронах она заметила, что у трупа отсутствует ступня, хотя у Дома профсоюзов у него были две ноги. Во время похорон второго парня люди также заметили, что у тела отсутствовали обе ступни, они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться, пояснила Игнатьева.
По её словам, жестокость приезжих украинских националистов привела в шок даже одесских активистов «евромайдана», которые впоследствии пытались спасти из здания оказавшихся там людей.
По официальным данным, там погибло 47 человек, однако свидетели расправы говорят, что жертвами стали от 130 до 200 человек.
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«Меня вывели с заднего выхода, там был «коридор позора», где людей избивали, требовали встать на колени. Тебя там и до смерти могли забить. Сбоку стояли спецподразделения милиции, но не наши (одесские – ред.), они стояли как статуи. Меня протолкнули через них, и так я вышла», — рассказала Игнатьева.
Далее женщина в стороне увидела тело 17-летнего Вадима Папура и другого мальчика. На похоронах она заметила, что у трупа отсутствует ступня, хотя у Дома профсоюзов у него были две ноги. Во время похорон второго парня люди также заметили, что у тела отсутствовали обе ступни, они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться, пояснила Игнатьева.
По её словам, жестокость приезжих украинских националистов привела в шок даже одесских активистов «евромайдана», которые впоследствии пытались спасти из здания оказавшихся там людей.
По официальным данным, там погибло 47 человек, однако свидетели расправы говорят, что жертвами стали от 130 до 200 человек.
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Элина Позднякова