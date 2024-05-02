Фото: РИА Новости / Денис Петров
Массовое убийство мирных граждан в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, вероятно, при помощи Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон в разговоре с РИА Новости.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана», выражая протест, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.
Днем 2 мая в районе Греческой площади начались стычки между сторонниками «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.
Сначала приверженцы госпереворота и националисты разрушили палаточный, после чего подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». Тогда в пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.
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Днем 2 мая в районе Греческой площади начались стычки между сторонниками «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.
Сначала приверженцы госпереворота и националисты разрушили палаточный, после чего подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». Тогда в пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.
«Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Все это было хорошо спланировано», — заявил Ганьон.Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал организаторов и исполнителей массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак