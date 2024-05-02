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В США назвали организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

Антивоенный активист Ганьон: бойню в Одессе в 2014 году спланировало ЦРУ
02 мая 2024, 06:35
Фото: РИА Новости / Денис Петров

Фото: РИА Новости / Денис Петров

Массовое убийство мирных граждан в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, вероятно, при помощи Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон в разговоре с РИА Новости.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана», выражая протест, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались стычки между сторонниками «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.



Сначала приверженцы госпереворота и националисты разрушили палаточный, после чего подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». Тогда в пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.

«Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Все это было хорошо спланировано», — заявил Ганьон.
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал организаторов и исполнителей массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#одесса
Глава МИД Украины заговорил о «коммуникациях» с Россией
Кулеба: после конференции в Швейцарии возможны коммуникации с РФ
02 мая 2024, 03:34

Фото: istock / 3dmitry

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Об этом дипломат заявил в интервью изданию Foreign Policy.
«После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил Кулеба.
Мирная конференция запланирована на 15-16 июня и пройдет около города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения, и Москва в любом случае не будет участвовать в ней.

Хохлов добавил, что активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для России неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает российские интересы.

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#россия
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#конференция
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#украина
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В столице Нигера подняли российские флаги
В столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества
02 мая 2024, 02:36

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В столице Нигера Ниамее подняли российские флаги. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации столицы.
«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок», — рассказал изданию источник в администрации города.
Собеседник агентства пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между государствами.

Стоит отметить, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали свидетельствуют о сотрудничестве и дружбе между ними. РФ не является членом объединения, поэтому размещение около них флага России символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и РФ.

Ранее сообщалось, что США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#отношения
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В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Пентагон: РФ и Китай разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие
02 мая 2024, 01:28

Фото: istock / Phototreat

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил РФ и КНР в разработке и развертывании противокосмических вооружений наземного и орбитального базирования.
«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — заявил Пламб на слушаниях в конгрессе.
Как утверждает высокопоставленный представитель Пентагона, оба государства, традиционно отвергающие такие обвинения, разрабатывают, размещают и разворачивают некоторые противокосмических вооружения, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите.

До этого в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#россия
#космос
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#вооружения
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Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Грузия усилила меры безопасности из-за протестов против закона об иноагентах
02 мая 2024, 01:28

Фото: istock / Anton Litvintsev

Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление парламента.
«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск. — ред.) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — указано в документе.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Кроме того, закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
#опасность
#парламент
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Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе
Небензя призвал к расследованию массовых захоронений в секторе Газа
02 мая 2024, 01:00

Фото: istock / Artaxerxes Longhand

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал постпред.
Дипломат добавил, что многие города анклава разрушены до основания, больницы и школы «стерты с лица земли», дороги повреждены.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости незамедлительного допуска независимых следователей к местам массовых захоронений в Газе для установления всех обстоятельств смерти похороненных там палестинцев.

До этого «Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оон
#сектор газа
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Колумбия заявила о разрыве отношений с Израилем
Президент Петро: Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе
01 мая 2024, 23:49

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Колумбия намеревается разорвать отношения с Израилем в четверг, 2 мая. Об этом проинформировал президент страны Густаво Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе, передает РИА Новости.
Такое решение связано с геноцидом палестинцев в Газе, который, по словам Петро, осуществляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил глава государства.
До этого председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#новости
#колумбия
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Госдеп назвал цель введения санкций против России
Госдепартамент: новые санкции США нацелены на подрыв российской энергетики
01 мая 2024, 23:00

Фото: istock / designer491

Госдепартамент США назвал цель введения новых санкций в отношении РФ. В пояснительном документе на сайте Госдепа указано, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в стране, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет ТАСС.
«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — сказано в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».
В федеральном органе исполнительной власти отмечают, что введенные до этого ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.

До этого сообщалось, что США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Алексей Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*
01 мая 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда

США ввели санкции против начальника медицинской части и отдела воспитательной работы в исправительной колонии № 3 — Алексея Лисюка и Юрия Коновеева в связи со смертью Алексея Навального*.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

Отмечается, что санкции распространяются на директора исправительной колонии № 2 — Александра Муханова, где ранее отбывал наказание Навальный*. Под санкциями также оказались начальник отдела воспитательной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы той же колонии — Алексей Лисюк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных политиков о смерти Навального* являются безосновательными и неприемлемыми, поскольку пока нет окончательной информации и оценок со стороны медиков и судмедэкспертов.

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В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей
Выступление Нетребко 1 июня в Люцерне отменили на фоне конференции по Украине
01 мая 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня в Люцерне, Швейцария, было отменено по просьбе местных властей.
Организаторы мероприятия, Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL), сообщили, что отмена была обусловлена географической и временной близостью к мирной конференции по Украине, передает РИА Новости.

В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.

В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.

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