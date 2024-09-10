Песков прокомментировал атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Удары украинских беспилотников по российским жилым кварталам не являются военными действиями, это демонстрация сущности киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают атаку беспилотников на жилые дома, Песков призвал не ассоциировать их с военными действиями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников на территориях нескольких округов области: Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне. В результате атаки несколько многоквартирных домов в Раменском были повреждены. Несколько человек погибли, ещё несколько остаются в тяжёлом состоянии в больнице.
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Анастасия Чинкова