Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что от обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике на прошедшей недели погибли 6 человек. Однако он отметил, что ситуация постепенно улучшается по мере отодвигания линии фронта. Об этом глава ДНР сказал в эфире телеканала «Россия-24».