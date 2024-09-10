Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На фоне российского активного наступления в районах Покровска, Угледара и Торецка, Киев массово атаковал территории России с помощью беспилотников, под удар попал и столичный регион, здесь пострадали несколько домов, погибла женщина, несколько человек ранены.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 10 сентября приводит редакция «Радио 1».
По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горели квартиры в районе 11-12 этажей. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Кроме того, погибла 46-летняя женщина. Информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась.
Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому власти региона приняли решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.
Боевики ВСУ прячутся в лесополосах, по местам скопления живой силы наносятся постоянные удары авиацией и артиллерией. При этом украинское командование подвозит в Курскую область все новые резервы, в том числе опытных операторов БПЛА.
Telegram-канал Condottiero сообщает, что ВСУ попали в оперативное окружение на реке Волчья, между Украинском и Красногоровкой. Частично противник успел бежать, однако некоторые части ВСУ и иностранные наемники взяты в плен и продолжают сдаваться.
Таким образом обстановка для ВСУ на данном направлении является очень сложной. Противник оказывает слабое сопротивление, однако нашему продвижению мешает большое число вражеских дронов.
Когда Покровск будет взят, украинская армия практически полностью лишится снабжения по железной дороге на западном Донбассе. Возить всё придётся из Павлограда в Днепропетровской области и только машинами, пишет «Военная хроника». По данным украинских СМИ, в Покровске вместо линий обороны городские власти высаживали цветы.
При этом армия России стремится продвинуться к Богоявленке, через которую снабжается Угледар. Потеря Богоявленки будет означать для противника и потерю Угледара.
Восточнее города не утихают бои за шахту Южнодонбасская №3. Также продолжается продвижение с направления Пречистовки в сторону Золотой Нивы, пишет военкор Евгений Лисицын.
По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, наши войска теснят противника в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Мясожаровки.
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Атака БПЛА ВСУ на московский регионМинувшей ночью ВСУ совершили одну из самых массированных атак по объектам на территории России. Всего было сбито 144 вражеских беспилотника, 20 из которых – на территории Московской области в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.
По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горели квартиры в районе 11-12 этажей. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Кроме того, погибла 46-летняя женщина. Информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась.
Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому власти региона приняли решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.
«Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — написал Воробьев.
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Курская областьВ российском приграничье продолжаются ожесточенные бои на юге Суджанского района. В районе Малой Локни противник продолжает попытки прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Интенсивные бои идут на направлении Коренево. ВС РФ отразили здесь две атаки ВСУ.
Боевики ВСУ прячутся в лесополосах, по местам скопления живой силы наносятся постоянные удары авиацией и артиллерией. При этом украинское командование подвозит в Курскую область все новые резервы, в том числе опытных операторов БПЛА.
Покровское направлениеАрмия России продвинулась на несколько км восточнее Украинска и вышли к его южным окраинам. Кроме того, зафиксировано наше продвижение к северным окраинам Горняка. Здесь наши штурмовики начали продвигаться в городской застройке. Продолжаются тяжелые бои в районе Желанного Первого и штурмы Селидово.
Telegram-канал Condottiero сообщает, что ВСУ попали в оперативное окружение на реке Волчья, между Украинском и Красногоровкой. Частично противник успел бежать, однако некоторые части ВСУ и иностранные наемники взяты в плен и продолжают сдаваться.
Таким образом обстановка для ВСУ на данном направлении является очень сложной. Противник оказывает слабое сопротивление, однако нашему продвижению мешает большое число вражеских дронов.
Когда Покровск будет взят, украинская армия практически полностью лишится снабжения по железной дороге на западном Донбассе. Возить всё придётся из Павлограда в Днепропетровской области и только машинами, пишет «Военная хроника». По данным украинских СМИ, в Покровске вместо линий обороны городские власти высаживали цветы.
Угледарское направлениеРоссийские бойцы установили российский флаг над освобожденным накануне Водяным. Таким образом, ВС РФ обходят Угледар с восточного фланга с целью взять город в оперативное окружение.
При этом армия России стремится продвинуться к Богоявленке, через которую снабжается Угледар. Потеря Богоявленки будет означать для противника и потерю Угледара.
Восточнее города не утихают бои за шахту Южнодонбасская №3. Также продолжается продвижение с направления Пречистовки в сторону Золотой Нивы, пишет военкор Евгений Лисицын.
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Торецкое направлениеЗдесь идут упорные бои в районе пригорода Дружба. Наши парни пробиваются от него в сторону соседнего Дачного. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля по периметру города.
Донецкое направлениеНакануне пришли новости о том, что ВСУ бежали с занимаемых позиций в Красногоровке, и город перешел под наш контроль. На сегодняшний день российские бойцы полностью зачистили последние опорные пункты противника. Информацию подтвердило Минобороны РФ утром 10 сентября, сообщив, что армия России освободила Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР. Таким образом, над Кураховской агломерацией нависла ещё большая угроза.
Часовоярское направлениеЗдесь ВС РФ продвигаются в районе Клещеевки и выравнивают фронт по линии канала «Северский Донец – Донбасс».
Купянское направлениеРоссийская армия продвигается по лесополосам западнее Песчаного. После взятия Стельмаховки и перегруппировки наши парни приступили к активному наступлению.
По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, наши войска теснят противника в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Мясожаровки.
«На всех этих участках ВС РФ удалось продвинуться и улучшить свое тактическое положение. Противник, в свою очередь, не взирая на потери, продолжает подбрасывать свежие силы для замедления продвижения наших войск», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова