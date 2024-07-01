Песков прокомментировал концентрацию ВСУ у белорусских границ

Фото: Сайт Кремля
Данные белорусского Минобороны о стягивании ВСУ к республиканской границе являются причиной беспокойства для Москвы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страны находятся в составе Союзного государства.
«И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал Песков.
Он допустил, что лидеры РФ и Белоруссии смогут поговорить об этом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если сочтут нужным.
Ранее сообщалось о напряженности на границе Белоруссии с Украиной.
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Никита Кротов