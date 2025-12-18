Песков прокомментировал переговоры США и Украины
Москва до сих пор получила никаких сигналов по итогам переговоров США с Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, в настоящее время Кремль готовит определенные контакты с американской стороной.
«Нет», — так ответил Песков на вопрос о том, поступали ли какие-то документы по результатам встречи делегаций США и Украины.Напомним, переговоры Владимира Зеленского с представителями американского президента Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером — проходили в Берлине 14 и 15 декабря.