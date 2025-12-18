Песков прокомментировал переговоры США и Украины

18 декабря 2025, 21:41

Песков: России не известны итоги переговоров США, ЕС и Украины

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва до сих пор получила никаких сигналов по итогам переговоров США с Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».





По его словам, в настоящее время Кремль готовит определенные контакты с американской стороной.

«Нет», — так ответил Песков на вопрос о том, поступали ли какие-то документы по результатам встречи делегаций США и Украины.